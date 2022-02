Balears lidera la pujada de preus del combustible

Balears continua sent la comunitat on omplir el dipòsit és més car. Les butxaques dels ciutadans intenten fer front a la pujada històrica dels preus dels carburants i alguns estan modificant les seves rutines per mor de l'encariment del combustible. Avui de mitjana a les Balears haurem de pagar per cada litre de benzina 95 un total d'1,65 euros i el dièsel ronda l'euro amb 55. A Eivissa hi trobam una de les benzines més cares d'Espanya. Avui a Santa Eulària des Riu cada litre de 95 costa 1 euro amb 70 cèntims. És a dir que per omplir un dipòsit d'uns 55 litres els conductors haurien de pagar uns 93,5 euros.

La benzinera més cara, a Santa Eulària des Riu “Ara estic posant 400 euros més, però jo he de fer feina si o si“ En només un any el preu dels combustibles ha pujat un 25%. Un problema que no només afecta la població general. Els transportistes, que continuen fent kilòmetres per la seva feina i cada vegada paguen més, també critiquen l'encariment del combustible. Tot i això, els transportistes continuen fent feina amb resignació. "Ara estic posant 400 euros més, però jo he de fer feina si o si". "El meu cap que és el que paga el combustible està molt preocupat" expliquen dos camioners minuts abans d'embarcar a un vaixell cap a la península. També demanen una fórmula per compensar la variació dels preus. El gerent de la patronal dels transportistes de les Balears, Salvador Servera, assegur que les balears tenen el preu de la benzina més elevat de tot l'estat. "No tan sols ha apujat el preu del combustible més utilitzat que és el gasoil... També als alternatius ha pujat i més encara" Asseguren que això resta competitivitat a les empreses de les illes. També critiquen la dificultat de traslladar aquests increments als preus dels bitllets. A més, el sector espera la modificació de la llei estatal del transport amb la qual l'encariment del combustible repercutiria automàticament al consumidor.