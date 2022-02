Incendi al poliesportiu de Es Mercadal

La coberta del poliesportiu de Es Mercadal s'ha calat foc aquest dimecres a les nou del matí. Segons les primeres investigacions les flames s'haurien originat per un curtcircuit de les plaques solars ubicades al sostre del poliesportiu. L'incendi, que ha aixecat una gran columna de fum visible des de diversos punts de Menorca, ja està extingit.

L'incendi ja està extingit

Una vintena d'efectius dels bombers dels parcs de Ciutadella i Maó s'han desplaçat fins a Es Mercadal per lluitar contra l'incendi. Han tirat aigua a la coberta amb l'ajuda de dos camions articulats. Quan ha començat l'incendi hi havia un grup d'esportistes entrenant, però afortunadament han pogut sortir de les instal·lacions i no hi ha hagut danys personals.