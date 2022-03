Lliurats la segona edició dels premis d'habitatge públic de l'IBAVI

La construcció d'habitatge públic a les Balears ha fet avui una passa més amb el lliurament dels premis corresponents als tres projectes guanyadors que hi ha previstos per les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Més de 300 projectes

En total són 35 habitatges pel municipi d'es Castell, 60 per Eivissa Vila i altres 17 per a Sant Ferran que es fan per donar resposta a la necessitat existent d'habitatge públic. Dels tres-cents projectes presentats, un jurat internacional ha triat els que millor responien a les exigències de la convocatòria.