Les Balears continuen liderant la baixada de l'atur

Les Balears són la comunitat on l'atur ha baixat més respecte a l'any passat. Per novè més consecutiu, l'afiliació de les Illes Balears registrà un nou màxim històric. Segons les xifres del ministeri de Treball, hi ha 17.800 persones aturades manco que fa un any, això és un 33,7% manco. A final de juliol hi havia 35.000 persones aturades a les illes. Això és però un 2% més que al mes de juny. El sector serveis continua sent el que té major taxa d'aturats seguit de la construcció.

És la xifra més baixa en quinze anys “Les Illes Balears continuen liderant la creació d'ocupació i la reducció de l'atur a Espanya“ El Govern fa un balanç molt positiu d'aquestes xifres i parla d'una etapa postpandèmica amb plena ocupació. Mentrestant, els sindicats continuen demanant millores de les condicions laborals i un augment dels sous per compensar l'elevada inflació. Durant el mes de juliol les Balears han registrat un atur del 5,4%. És la xifra més baixa en quinze anys. Segons el conseller de Treball, Iago Negueruela, "les Illes Balears continuen liderant la creació d'ocupació i la reducció de l'atur a Espanya, i mostren una intensitat més accelerada que la resta del país". I és que, en el darrer mes s'han signat més de 51.000 contractes a totes les illes. La majoria són indefinits i temporals. Frenazo en el mercado de trabajo: el paro sube y España destruye empleo en julio por primera vez en dos décadas DANIEL FLORES