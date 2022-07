Nou conveni salarial d'hosteleria per al 2023-2027

Els sindicats d'UGT (UGT Illes Balears | Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (ugtbalears.com)) i Comissions Obreres (Comissions Obreres de les Illes Balears (ccoo.es)) han declarat la seva intenció de negociar una pujada "molt forta" de sou per als treballadors de l'hosteleria, restauració i vida nocturna al nou acord que s'ha de signar el febrer de l’any que ve. La pujada salarial mínima que exigiran els sindicats serà del 10% , una xifra que podrà ser major en funció del context econòmic, l'IPC i la inflació.

D'acord amb l'IPC

A més a més, exigiran que aquest increment salarial serveixi com a una base sobre la que créixer més en funció de les desviacions de l'IPC. L'objectiu dels sindicats és que els treballadors del sector no perdin més poder adquisitiu tenint en compte l'elevada inflació i l'arribada de la temporada turística d'estiu que enguany ha estat particularment forta després de dos anys de pandèmia. Els sindicats consideren que l'increment del 17% al llarg de quatre anys que es va pactar amb el conveni actual, pujada que va esser de record, és insuficient i ja no es correspon amb les necessitats actuals dels treballadors del sector a les Illes.