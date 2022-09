Palma, la ciutat on els supermercats són més cars

Omplir la cistella cada vegada és més car i Palma, segons un estudi de l'OCU, la ciutat on més paguen els consumidors. La diferència entre comprar a un supermercat o a un altre és clau per poder estalviar a final de mes. "A la ciutat de Palma és possible estalviar 1.230 euros cada any comprant al supermercat més barat". Ho assegura Enrique García, portaveu Organització Consumidors i Usuaris (OCU).

La diferència entre el més car i el barat “A la ciutat de Palma és possible estalviar 1.230 euros cada any“ Segons l'estudi l'Alcampo de Marratxí seria l'establiment de Palma més barat. A l'altra cara de la moneda hi trobam l'Hipercentro del polígon de Llevant. Després d'analitzar més de 1.180 establiments a tot l'estat des de l'OCU asseguren que és el més car de Palma.