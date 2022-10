Con los precios energéticos en máximos históricos y el invierno a la vuelta de la esquina, controlar el consumo del gas se antoja como uno de los principales retos para reducir la factura energética, que se ha duplicado en el último año. Una cifra bastante preocupante si tenemos en cuenta que la calefacción supone, de media, un 47 % del gasto energético total de los hogares, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Por este motivo, resulta imprescindible poner en práctica una serie de consejos básicos para conseguir una mayor eficiencia en el consumo y, por tanto, un mayor ahorro en los próximos meses. En el caso del gas, además de contratar una tarifa económica y tener un buen aislamiento de la vivienda, es preciso atender a tres elementos: la calefacción, el agua caliente y la cocina.

Calefacción

Mantener una temperatura estable

Los expertos consultados por RTVE.es coinciden en que lo más recomendable para ahorrar en la factura es mantener la temperatura de la casa estable, entre los 18 y los 21 grados centígrados durante el día y bajarla entre los 16 y los 18 grados por la noche. Y, si salimos de la vivienda, desde la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) aconsejan reducir un poco esta temperatura, aunque no demasiado para que el consumo no sufra cambios importantes.

Reducir la temperatura

“Una disminución de dos grados en el termostato, que apenas tiene impacto en el confort térmico, puede implicar hasta 100 euros de ahorro al año, al reducirse un 16 % el consumo”, apunta el portavoz de Energía del comparador Kelisto.es, Javier Martínez.

Además, con el sencillo gesto de levantar las persianas en las horas centrales del día, se aprovecha al máximo la luz natural y el sol también ayuda a calentar las estancias.

Encender tu calefacción solo en las habitaciones que se utilicen

Para no derrochar en consumo, desde Kelisto.es también aconsejan cerrar la llave de los radiadores de gas de las habitaciones que no se utilicen. De no hacerlo, aumentará el gasto y, por consiguiente, la factura de forma innecesaria.

¡No cubras los radiadores!

Colocar objetos sobre los radiadores, muebles cerca o tender ropa húmeda para que se seque más rápido implica que la energía que necesite el radiador para calentar la estancia sea mayor, por lo que también sube el consumo y la factura. Por tanto, ninguna de estas opciones es recomendable si se quiere ahorrar en calefacción.

Purgar el aire de los radiadores

También es importante mantener los radiadores quitándoles el polvo dos veces al año y purgándolos una cada 12 meses. Y es que, apuntan desde Selectra, el aire contenido en los radiadores dificulta la circulación del calor en las tuberías y genera disfunciones en toda la red de calefacción. “Este consejo también debe aplicarse a la caldera, que debe ser revisada anualmente por un profesional”, apunta el experto Joaquín Segura.

Ventilar 15 minutos

Al igual que en el verano, las viviendas necesitan ventilarse a primera hora de la mañana. En este caso, en los meses más fríos, son necesarios tan solo 15 minutos. Así se evitan pérdidas de calor excesivas e innecesarias.