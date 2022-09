El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha recordado este viernes que corresponde a los países miembros de la Alianza decidir sobre la adhesión de un país, tras el anuncio del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de presentar una solicitud de ingreso de manera urgente en la organización.

"Toda democracia en Europa tiene derecho a solicitar ser miembro de la OTAN y nuestras puertas siguen abiertas. Vamos a seguir apoyando el derecho de Ucrania a elegir su vía y las opciones que quieren para su seguridad", ha declarado Stoltenberg.

"La posibilidad de entrar es algo que se tiene que tomar en consenso", ha señalado el secretario general. Posteriormente, ha incidido en que la Alianza "está centrada en ofrecer ayuda inmediata" a Ucrania para poder ayudar al gobierno de Zelenski de "defenderse contra la brutal agresión de Rusia". "Ese es el enfoque principal hoy por hoy y en lo que estamos centrando los esfuerzos como OTAN", ha recalcado.

OTAN: "Estas anexiones ilegales de territorios ucranianos no cambian la naturaleza de la guerra"

"Nos interesa que nos aseguremos de que Putin no gana y no logre sus objetivos que hagan que el mundo entero sea más peligroso", ha añadido.

Precisamente, el noruego ha querido recalcar el mismo día que se produce la anexión unilateral por parte de Rusia del 15% del territorio de Ucrania, que la OTAN "reafirma su compromiso y apoyo" al país ucraniano y que se va a seguir suministrando y apoyando al país "mientras se defienda y tanto tiempo como sea necesario" , porque el precio de no hacerlo es "muy alto".

Sobre el apoyo a Ucrania, Stoltenberg ha resaltado que no les "hace parte del conflicto". "Apoyamos el derecho soberano de las naciones", ha dicho el exprimer ministro de Noruega para, acto seguido, enfatizar en que la OTAN tiene "voluntad de proteger cada centímetro del territorio" de la Alianza.

Stoltenberg, sobre el apoyo a Ucrania: "No nos hace parte del conflicto"

La OTAN no reconoce la anexión de los territorios ucranianos

Respecto a la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de elevar el desafío que libra contra Occidente desde hace siete meses al proclamar oficialmente la anexión de las cuatro regiones ocupadas en Ucrania: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, la Stoltenberg ha señalado que la Alianza no reconoce esa anexión y que este hecho no cambia nada. "Ucrania está ocupada por las fuerzas rusas. La anexión no cambia esto", ha especificado.

"Ucrania tiene que existir independientemente, Putin verá que no puede usar sus fuerzas impunemente", ha dicho desde el atril en el que ha comparecido antes los medios de comunicación.

Además, y aunque no formen "parte activa" del conflicto, Stoltenberg ha vuelto a recalcar una vez más que desde Europa y Estados Unidos se continuará apoyando a los ucranianos "por liberar más territorio porque tienen derecho a hacerlo".