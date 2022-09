Los comercios instalan las puertas automáticas del plan energético entre críticas por el coste y la falta de tiempo

Desde este viernes, los locales climatizados con acceso desde la calle dicen adiós a las puertas abiertas. Ya sean comercios, bares, zonas de ocio, estaciones, cines o teatros, todos los establecimientos deben contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior y evitar el despilfarro de energía.

Así lo dicta el decreto de ahorro energético del Gobierno, que también estableció el mes pasado otras medidas ya conocidas, como los límites de temperatura o el apagado de los escaparates, con el fin de reducir el consumo de gas y electricidad a nivel nacional.

A pocos días para que entrase en vigor, un breve paseo por diferentes arterias comerciales de las principales ciudades mostraba como algunos negocios, especialmente grandes almacenes, cadenas y supermercados, ya cumplían con la ley, aunque en algunos casos el frenético ir y venir de clientes a determinadas horas puntas impedían que estuvieran cerradas. Otros comercios más pequeños o antiguos, en cambio, mantenían todavía sistemas manuales o directamente no tenían puertas, tan solo un cierre metálico de seguridad que echan al final de la jornada.

“A los límites de temperatura todo el mundo se ha adaptado sin problema. Otra cosa diferente son las puertas”, cuenta el presidente del Centro Comercial Abierto de Cádiz (CCA), José Amaya, a RTVE.es. Este empresario gaditano considera que todo lo que implique un ahorro es bienvenido, pero señala que adaptarse a esta medida anunciada "tan de sopetón" en un par de meses puede ser un reto.

“Va a ser un poco más lento por el coste. No todo el mundo puede poner el importe [de la reforma] encima de la mesa, tal y como están las cosas”, dice en referencia al aumento de la inflación y a los precios récord de la luz y el gas, que están poniendo en aprietos a las pymes.

Mucha demanda y poco tiempo: "Las licencias de obra también tardan"

No obstante, el presupuesto no lo es todo. Al dinero se ha sumado también un aumento de la demanda de instalaciones justo en el periodo vacacional por excelencia, el mes de agosto. “El principal problema es que no hay suficientes industriales en tan poco tiempo”, lamenta el vicepresidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, quien pide más margen de maniobra: "¿Por qué no poner de plazo finales de enero?".

Puig, que tiene una carnicería, cuenta a RTVE.es que en Barcelona muchos comercios de proximidad no tienen puertas y en muchos casos se han enterado del decreto estando de vacaciones. Esto ha hecho que los propietarios se hayan encontrado no solo con materiales limitados, sino también con la burocracia. “Las licencias de obra también tardan”, recuerda.

“El decreto se dio a conocer en agosto en época de vacaciones y no es hasta este mes de septiembre que la gente ha comenzado a informarse sobre cuál es la mejor solución para su negocio”, confirman desde Manusa, una de las compañías instaladoras con la que ha podido hablar RTVE.es. En su caso, han afrontado el aumento de pedidos por contar con fabricantes propios. Otras fábricas vinculadas al sector, en cambio, tenían paralizada su actividad por descanso cuando fue anunciado el plan de ahorro, lo que ha llevado a tener un poco de retraso en los pedidos.