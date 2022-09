El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado para 2023 "la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca" en la comunidad, algo que "no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país", y "no toca los impuestos que financian los servicios esenciales".

Así, ha avanzado que se reducirá un 25% el precio de la ITV, un 50% las tasas sobre comedores escolares, aulas matinales, licencias de caza o pesca, pruebas de laboratorio, o tarjeta de transporte, así como el 100% "de otras muchas" tasas.

“��El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anuncia la mayor rebaja de tasas y precios públicos de la historia de la región



Radio 5, September 29, 2022

Una reducción que la Junta planteará al PP en el marco de la negociación de los Presupuestos de Extremadura para 2023, con el objetivo de "aliviar la carga económica y las obligaciones de la ciudadanía", frente a las "trampas" que el PP busca, que "pretende que la gente se desentienda de la obligación de mantener los servicios públicos esenciales".