"Si todos eliminan impuestos, no hay capacidad tributaria"

"El país no está para rebajas fiscales", ha indicado en Las Mañanas de RNE Guillem López, director del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en relación con la bajada del IRPF anunciada por varias comunidades autónomas de nuestro país. Señala que "si todos hiciéramos lo mismo, no habría incremento de base alguna" y cree que ahora "es más importante que nunca que se desarrolle una reforma tributaria de verdad". Explica también que estas rebajas aplicadas por las comunidades tienen "truco", puesto que luego piden al Gobierno la transferencia de más recursos, e indica que, sobre todo en el caso de comunidades como la valenciana que cuenta con una gran deuda, deberían "afinar bien"a quién aplican estas bajadas y no hacerlas tan generalizadas.