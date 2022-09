Los medios de comunicación tradicionales ya no interesan a las nuevas generaciones. Es algo que se viene avisando desde hace tiempo. Ahora, sin embargo, hay una novedad difícil de creer para quien no pertenezca a la generación Z: ni los diarios digitales ni Google convencen a los jóvenes. Ya sea para encontrar un restaurante, informarse de la actualidad o planear un viaje, muchos prefieren las redes sociales. Una práctica cada vez más común en la que son líderes TikTok e Instagram: el 40% de las personas entre 18 y 24 años recurren a ellas, según aseguró el vicepresidente sénior del motor de búsqueda, Prabhakar Raghavan, en la conferencia internacional Fortune Brainstorm Tech.

Hay varios motivos por los que las redes son más atractivas incluso para recibir las últimas noticias. Para la periodista multimedia especializada en formas de narrativa emergente para el público infantil Eva Domínguez, la clave está en la cercanía. “No hay conexión con los medios de comunicación”, pero los jóvenes sí la encuentran en los influencers. Al lenguaje sencillo y de igual a igual, además, hay que sumarle aspectos como la mayor creatividad y la rapidez que ofrecen las plataformas y sus creadores de contenido.

El problema, dice la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Eva Herrero, es que en las redes proliferan las fakes news: "Se puede encontrar cualquier cosa", pero sobre todo bulos y desinformación. De hecho, y según una investigación de NewsGuard, casi el 20% de los videos de TikTok sobre noticias contienen información errónea. Y la mayoría de los menores no son capaces de distinguir entre lo real y lo falso, como recuerda la investigadora especializada en alfabetización mediática.

Deprimentes, difíciles y poco fiables: así perciben los medios

Son diversos los motivos que pueden llevar a los jóvenes a preferir las redes sociales, pero, entre ellos, las diversas investigaciones mencionan los siguientes: el carácter "abrumador" o "deprimente" que les causa desinterés, la mayor confianza en la figura de los influencers, el lenguaje complicado que a veces se utiliza fuera de dichas plataformas y la falta de adaptación de las herramientas convencionales.

Según el Instituto Reuters, el 34% de los menores de 35 años dice que la actualidad que ofrecen los medios de comunicación tradicionales tienen un efecto negativo en su estado de ánimo, por lo que llegan a evitarlas. En su lugar, suelen preferir noticias de entretenimiento y celebridades (33%), de cultura y arte (37 %) y educativas (34 %). Es decir, el contenido que normalmente abunda en las redes. "Las tendencias que tenemos en la red es muy difícil llevarlas a las estructuras rígidas del sector tradicional", aporta la consultora experta del ámbito educativo Elisa Yuste.

“Tienen inquietud e interés, pero sus temas no son los mismos“

Los jóvenes, especialmente los nativos digitales (27%), también perciben las noticias como tendenciosas y cuestionan la "agenda" de los medios. "Tienen inquietud e interés, pero sus temas no son los mismos", insiste Yuste, quien apunta a la importancia del lenguaje "de igual a igual" que usan las redes. "Lo ven muy lejano", añade igualmente la periodista multimedia Eva Domínguez. En su proyecto de inmersión virtual Nushu para menores de hasta 12 años pudo comprobar que, con el enfoque adecuado, incluso niños de esa edad pueden llegar a mostrar interés por la actualidad que normalmente impera en los medios.

Para la profesora Eva Curriel, sin embargo, el principal obstáculo entre los adolescentes de 11 y 16 años no estaría en el lenguaje: su investigación en algunos institutos españoles halló que solo un 12% de los alumnos no comprenden los textos. No obstante, puso igualmente de manifiesto que los jóvenes son capaces de nombrar numerosos influencers aún sin conocer a ningún periodista. Un aprecio por los creadores de contenido que para Yuste no es "ni bueno ni malo", ya que se explica por una mayor sensación de pertenencia, pero que puede tener consecuencias al no pasar por el filtro de los medios.