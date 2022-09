"Me llamo Neels Erickson, tengo 39 años y soy voluntario. Vengo de Suecia". Lleva varios meses en Ucrania, en la primera línea del frente. Ha pisado las trincheras y ha sido testigo de ataques y bombardeos, pero sobre todo ha salvado muchas vidas.

"He trabajado con los militares, pero no como soldado regular, sino en el servicio de asistencia médica", dice Neels ha TVE. Lleva semanas viendo la parte más dura de la guerra. Desde la zona de Bajmut, junto al frente ruso, le ha tocado evacuar a decenas de heridos, algunos no sobrevivieron.

"Cuatro o cinco días atrás, los rusos bombardearon las ambulancias", relata Neels. En los vehículos él y otros compañeros llevaban varios heridos y un misil le cayó muy cerca causándole heridas graves. "No puedo ni recordar lo que ocurrió. Fueron momentos de mucha confusión".

Estuvo varios días en el hospital con heridas graves, sobre todo en la cabeza, pero esto, dice, incluso le ha dado más fuerza. "No soy un político ni soy rico, así que lo único que puedo hacer es estar aquí y ayudar, no hay justificación para la invasión de este país".

Neels se marcha unos días para Suecia, pero dice que volverá y lo hará muy pronto porque ahora, aquí está su sitio.