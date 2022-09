El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que "lo último" que les ha dicho Rusia es que no van a seguir suministrando gas mientras no levanten las sanciones por la guerra en Ucrania y ha avisado que "no es el momento de flaquear, sino de insistir en lo que venimos haciendo, apoyar militarmente al Ejército y a la sociedad ucraniana y vemos que eso le permite resistir" ante la invasión rusa.

"Hemos pasado del 40% al 10%, en este momento ya solo Europa en su conjunto depende de Rusia en menos de un 10% de su gas [...] eso hace posible abordar un invierno sin suministro de gas ruso", ha continuado en La Hora de La 1 de TVE, tras ser preguntado por si considera que existe el peligro de que se pueda dar un paso atrás ante el escalada de los precios y la crisis energética.

Sobre la posibilidad de que el conflicto se pudiera detener por la vía diplomática, Borrell ha dicho que de momento "todos los intentos han resultado inútiles", y ha señalado que "todas la autoridades", incluso el propio secretario general de Naciones Unidas, que han ido a Moscu "han vuelto con la misma respuesta, que Putin quiere seguir la guerra hasta conseguir sus obetivos militares".

En cualquier caso, el también vicepresidente de la Comisión Europea, cree que este es el momento para que la Unión Europea pueda "recuperar" su "autonomia en la política exterior, que estaba muy condicionada por esa dependencia" energética de Rusia y ha llamado a "mantenerse firmes" en este sentido.