Guerra en Ucrania: Borrell asegura que Rusia no mandará gas mientras sigan las sanciones

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha asegurado, en relación con el suministro de gas ruso a la Unión Eurpea que lo último que les ha dicho Rusia es que no van a seguir suministrando gas mientras no levanten las sanciones y ha señalado en La Hora de La 1 de TVE que espera que "los ciudadanos entiendan que no es el momento de flaquear sino de insistir en lo que veníamos haciendo" en relación con el apoyo de la Unión Europea a Ucrania ante la invasión rusa."Hemos pasado del 40% al 10% en este momento ya solo Europa en su conjunto depende de Rusia en menos de un 10% de su gas [...] eso hace posible abordar un invierno sin suministro de gas ruso", ha continuado. Sobre los avances del Ejército ucraniano en la región de Járkov, Borrell ha dicho que Rusia "no está en una posicion fácil", que se encuentra en "una situacion difícil" para su Ejército que tuvo que retirarse de algunas zonas. Al ser preguntado por si cree que se está resquebrajando el liderazgo de Putin, Borrell ha dicho que "es verdad que países como China empiezan a manifestar una cierta preocupacion por las consecuencias globales de la guerra que no solo stá destruyendo Ucraniay provocando una crisis enerética en Europa, que está afectando a todos los paíes del mundo por la escasez de productos alimentarios como consecuencia del bloqueo que empieza a levantarse, en las exportaciones de productos alimenticios de Ucrania y las distorsiones que ha producido en el comercio internacional [...] China, estoy seguro de que no se siente nada cómoda".

Foto: EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ.