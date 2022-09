La sombra del colonialismo: Kenia, Sudáfrica y la India despiden a Isabel II con sentimientos encontrados

Vutula explica que entre el estrato social hay algunas personas que “se beneficiaron de becas y otros beneficios ofrecidos bajo la riqueza común, pero otros le reprochan que simpatizara con las iniciativas en contra del apartheid”.

Los partidos de izquierda sudafricanos, como el de Libertad Económica (The Economic Freedom Fighters) recuerdan en un comunicado que la reina Isabel II ascendió al trono en 1952, reinando durante 70 años como jefe de “una institución construida, sostenida y viviendo de un legado brutal de deshumanización de millones de personas en todo el mundo”, dicen un comunicado. “No lamentamos la muerte de Isabel, porque para nosotros su muerte es un recordatorio de un período muy trágico en la historia de este país y de África”, recuerdan.

Isabel II fallece en un momento en el que el apartheid forma parte del pasado, explica Bokelia, pero su sombra sigue ahí. Sin embargo, gracias a este cambio de página, hoy existen relaciones bilaterales sólidas entre los dos países y, la reina Isabel II será “recordada como una aliada en este cambio de rumbo”, añade. Por otro lado, su fallecimiento, según el experto ecuatoguineano, podría suponer una amenaza o debilitamiento de la Commonwealth.

Esta mañana el país se ha despertado con todos los medios de comunicación dando la noticia. “Demasiada cobertura, muchas noticias y casi al mismo nivel que cuando falleció Mandela”, asegura Noncedo Vutula. Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, señaló en su cuenta de la red social Twitter que "Su Majestad fue una figura pública extraordinaria y de renombre mundial que vivió una vida extraordinaria".

“I met Her Majesty Queen Elizabeth II at the last Commonwealth meeting which was held in London in 2018 where we spent some time looking at letters that former President Nelson Mandela sent to the Queen, and we reminisced about the great stateman that Her Majesty so respected. pic.twitter.com/L4uSirDoYo“