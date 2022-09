Genoveva Casanova es la primera invitada de ‘Plano General’ en la nueva temporada del programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. La escritora y fotógrafa mexicana habla de su vínculo con la Casa de Alba, y de su relación tiernamente especial con la Duquesa, Cayetana de Alba, y con su exmarido, Cayetano de Alba, con el que tiene dos hijos. Además, la mexicana critica esa corriente antiespañola desde Latinoamérica a costa del pasado colonizador del descubrimiento, se muestra moderadamente feminista y se siente orgullosa de su labor humanitaria.

Pregunta.- ¿Cómo te definirías a ti misma?

Respuesta.- Yo creo que definirse a uno mismo es muy difícil. Pero sí, sí hay una característica que tengo, que es muy mía, es que yo nunca me canso de aprender. Siempre estoy buscando algo nuevo que aprender, porque es que todo me gusta, todo me interesa, todo me apasiona.

P.- ¿Te sientes una mujer seductora?

R.- No lo sé. Ya no tanto. Yo creo. Todavía me siento. O sea, me gusta arreglarme. Me gusta gustar.

P.- ¿Por qué crees que siempre te encasillan en tu matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo?

R.- Bueno, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que la prensa social ha tenido mucha fuerza a nivel internacional durante muchos años. Entonces, la mayoría de lo que se hablaba y se sabía era siempre, casi siempre en ese tipo de prensa. Aún así, sí hay cosas que han salido en prensa que yo he hecho de trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor no ha tenido tanta repercusión.

P.- ¿Por qué te adoraba tanto la duquesa de Alba?

R.- Yo creo que es porque éramos muy parecidas en muchas cosas. Compartíamos el amor por el arte, compartíamos la vocación humanitaria. Era muy graciosa, tenía un carácter genial. Yo creo que como pasamos tanto tiempo juntas y ella convivió mucho con mis hijos, yo creo que eso nos unió mucho. Y yo creo que para mí ella fue una segunda madre porque me tocó ella desde muy jovencita. Me formó mucho, me enseñó muchas cosas y lo hizo con mucho amor y con mucha disciplina.

Genoveva Casanova abre la nueva temporada de 'Plano General', el programa de entrevistas dirigido y presentado por Jenaro Castro. RTVE

P.- ¿Te sientes a gusto en España con el trato de la prensa? ¿En México eres tan conocida como en España o no?

R.- Supongo que más o menos. No lo he medido mucho. Tuve una temporada en la que fue muy duro, muy difícil. Pero con el tiempo, la verdad es que la mayoría de la gente que he conocido a lo largo de los años en el mundo mediático ha sido gente estupenda.

P.- De tu carrera profesional, ¿qué es lo que te hace sentir más orgullosa?

R.- Sinceramente no lo sé porque he tenido la suerte de poder hacer todo lo que había soñado hacer. Entonces, yo creo que me siento muy orgullosa de mi trabajo humanitario. Yo creo que quizás eso es lo que más orgullosa me ha me hace sentir. Además, sobre todo porque a lo largo del tiempo, ya en el momento, yo no me di cuenta del impacto que estaba teniendo mi trabajo y mucho tiempo después que lo descubrí fue más importante, me sentí más plena en ese sentido. Luego también mi trabajo en la fundación fue precioso.

P.- Es la fundación de la Casa de Alba.

R.- De organización de la Casa y de eso también me siento muy orgullosa, sobre todo porque hice que mi suegra se sintiera muy orgullosa y eso a mí me llenó mucho.

P.- ¿Cuál es tu forma de defender la igualdad entre hombre y mujer?

R.- Defiendo a las mujeres siempre con todas las garras. Yo creo que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Eso es lo que yo entiendo como feminismo y por eso si me siento feminista.

P.- Por tu vocación humanitaria, ¿te has pensado irte a Ucrania? ¿Qué piensas del éxodo de refugiados que huye hacia Europa?

R.- Sí, lo he pensado y he estado contactando con algunas fundaciones que conozco que están trabajando ahí. Yo creo que es la crisis humanitaria más, más grande que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El equipo de 'Plano General'' durante la grabación con Genoveva Casanova. RTVE

P.- ¿Estás preocupada por la situación económica en España o en Europa?

R.- Sí, es muy preocupante. El nivel de incremento en los precios ha sido brutal, no solamente en la gasolina, sino también en el supermercado. Es que ahora todos los productos básicos han subido una barbaridad, pero los ingresos siguen siendo los mismos y los gastos se han multiplicado bastante.

P.- Cuando escuchas al presidente mexicano López Obrador hablar del abuso que ha hecho España desde el descubrimiento, ¿qué piensas, que sientes?

R.- Sinceramente, a mí me indigna. Yo soy una persona que cree mucho en sanar heridas, no en abrirlas. Yo soy una persona que cree mucho en las reconciliaciones y a mí no me gusta sentir que se está abriendo una herida que no tiene sentido porque ya estaba sanando. No creo que sea justo tampoco. Creo que España ha dado mucho a todos los países latinoamericanos. Yo siento que la mayoría de la gente que conozco en México se siente orgullosa de su linaje español porque somos todos primos, sobrinos, nietos, hermanos de español. Sinceramente, me encantaría escucharle darle su lugar a España y apreciar este país que es maravilloso.

P.- ¿Crees que la vida política española está muy polarizada y que eso en el fondo perjudica al interés general o no?

R.- Siento que la polarización de la política en España ha creado una falta de amor patriótico que a mí me da mucha pena. Me preocupa, porque si algo hemos tenido en México es amor patriótico, orgullo de ser mexicanos. Da igual si vienes de Oaxaca, si vienes de Monterrey, si vienes de Veracruz es que no importa si eres medio indígena, si eres de herencia española, si todos somos muy mexicanos y tenemos un amor y un respeto por nuestro país muy grande. Entonces me encantaría ver eso aquí.