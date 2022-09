Las empleadas del hogar han pasado años denunciando unas condiciones laborales precarias y desiguales frente a otros sectores. "Yo no he tenido respaldo ninguno ni paro ni bajas", explica a RTVE.es Adela, empleada del hogar en Málaga desde hace 20 años, que ahora celebra que el sector vaya a estar más regulado.

"He vivido siempre con ansiedad por no tener derechos. Sabía que si me ponía enferma no cobraba y si me echaban no tendría nada y no podría pagar mi casa", explica.

El subsidio para las empleadas del hogar aprobado este martes por el Consejo de Ministros intentará paliar esta inseguridad, otorgándoles la prestación por desempleo que hasta el momento no tenían en España. El nuevo decreto ley contempla varios avances más que buscan equiparar sus condiciones de trabajo y "acabar con la discriminación histórica" del sector. Se elimina así el despido libre y se incorpora expresamente a los trabajadores y trabajadores del hogar en la Ley de Prevención de riesgos laborales.

Antes de esta medida, las mujeres podían pasar meses sin trabajar y sin tener ningún tipo de subsidio. "Llevaron a una residencia a la persona a la que cuidaba y me quedé sin empleo durante ocho meses", explica Constanza Terri a RTVE.es. Ese tiempo tuvo que enfrentarse al día a día sin ningún tipo de ayuda. "Yo logré sobrevivir gracias al apoyo de las compañeras del Observatorio Jeanneth Beltrán sobre Derechos en empleo de Hogar y en Cuidados y de Territorio Doméstico y haciendo algún trabajillo de un día, de unas horas".

Terri lleva trabajando 14 años como empleada del hogar en España, nueve de ellos como interna. "Fue muy difícil vivir al día porque no puedes ahorrar. A veces no tenía ni para el transporte", sostiene.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las trabajadoras de este sector es la falta de respaldo por parte del sistema. "Como nosotras no tenemos derecho a paro, no tenemos derecho a pedir ningún tipo de ayuda más. Generalmente, las prestaciones se dan cuando se termina el paro y nosotras como no empezamos el camino, no podemos continuar. Pasé muchas penalidades", comenta.

El Congreso de los Diputados respaldó los derechos de las empleadas del hogar al ratificar el pasado junio el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones equitativas y no menos favorables que las del resto de los profesionales. Pero no ha sido hasta este martes cuando han materializado su reivindicación en un derecho, el subsidio por desempleo.

"En una casa que yo trabajaba, el marido se quedó en paro y me dijeron que ya no me podían pagar y que lo sentían, pero que me tenían que despedir y me fui a la calle sin nada", recuerda Adela.

"Por fin nos han tenido en cuenta"

El caso de las mujeres que trabajan como internas es aún más complicado porque cuando dejan de trabajar en las casas se quedan sin vivienda.

"Yo llegué hace cinco años a España y he estado en tres casas y en todas interna", narra N.F, empleada del hogar hondureña. "Mi primer trabajo fue de recién llegada y estuve en una casa con una mujer muy exigente, no me dejaban ni parar un momento. No tenía un descanso, no me sentaba ni para comer", subraya. Pero, explica, "tenía muchas deudas y tuve que aguantar para poder pagarlas".

Reconoce que se ha sentido muy desprotegida. "Siempre he intentado ahorrar porque sabía que si me quedaba sin trabajo me quedaba sin nada". Ahora vive en Madrid en una residencia maternal con su hija y trabaja como empleada del hogar externa a media jornada.

Situaciones como las de N.F "son nuestro día a día", expresa Clara Velasco, orientadora laboral en Solidaridad sin Fronteras a RTVE.es. "Es muy complicado porque estos trabajos no te dan ningún tipo de amparo ni prestación para después. Muchas veces no están ni cotizando".