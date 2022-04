Trabajadoras del hogar, esenciales pero invisibles

Las empleadas del hogar denuncian las pésimas condiciones en las que trabajan. Se trata de uno de los sectores en los que mayor economía sumergida hay, y la pandemia ha hecho que estén en una posición de desprotección aún mayor.

Ilegalidad, desprotección e irregularidad. Son las condiciones en las que trabaja la mayoría de las empleadas del hogar. Según los últimos datos, al menos un 34% de ellas no tiene contrato, lo que las priva de los derechos laborales más básicos.

“No tienes derecho a ninguna prestación, una jubilación digna“

"El derecho al descanso, el derecho a un paro cuando te quedas sin trabajo, no tienes derecho a ninguna prestación, una jubilación digna. Es que son condiciones laborales que cualquier trabajador tenemos y ellas no", explica Elizabeth Herrera, técnica orientación laboral Cáritas.

El 95% de las empleadas del hogar son mujeres. Cuando Rosi emigró desde Bolivia, empezó a trabajar como interna, sin contrato. "Un trabajo duro, que cuando quieres ir al médico, no puedes ir, y trabajas. Si no encuentras un jefe bueno, no te da permiso para nada", explica.

“Al ser invisible, porque trabajas en una casa, no tienes el apoyo de nadie“

Reivindican que el sector es un pilar básico de la sociedad y que, aun así, las administraciones se olvidan de ellas. “Es muy duro. Al ser invisible, porque trabajas en una casa, no tienes el apoyo de nadie", lamenta Rosi.

Piden que la legislación actual cambie. Más inspecciones de trabajo y también, incentivos para que las familias las contraten legalmente. Y así, dejar de ser invisibles.