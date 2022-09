La exministra María Antonia Trujillo afirma que Ceuta y Melilla son "una afrenta a la integridad marroquí"

La exministra española María Antonia Trujillo ha afirmado en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla "suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y "son vestigios del pasado que interfieren" en sus relaciones con España.



La exministra participa estos días en el congreso "Las relaciones entre Marruecos y España: ayer y hoy", organizado por la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán y que fue inaugurado el viernes por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, con quien Trujillo ostentó la cartera de Vivienda.



Durante la conferencia que dio el viernes por la tarde en el congreso, recogida este sábado por El Faro de Ceuta, la ministra ha afirmado que tanto las dos ciudades españolas enclavadas en el norte de Marruecos, como los islotes de soberanía española junto a las costas marroquíes, son una "afrenta a la integridad territorial de Marruecos". "Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países", ha dicho la exministra socialista.



Según el diario marroquí Rue20, que también se hace eco de sus palabras, la exministra ha afirmado asimismo que Ceuta y Melilla "durante más tiempo fueron árabes que cristianas" y que por eso "el recurso a la historia, al hecho histórico, debe hacerse con prudencia y en este caso concreto el argumento es debatible".

Trujillo ocupó el cargo de consejera de Educación en la Embajada de España en Rabat hasta el pasado mayo, cuando fue cesada meses antes de que se cumpliera su mandato y después de que la Junta de Personal del funcionariado español en Marruecos pidiera su destitución en vista de las quejas por su gestión. "Ante los efectos nocivos de unas fronteras no sanas, la respuesta política es el diálogo y no mirar hacia otro lado o el silencio... La reivindicación marroquí (sobre la soberanía de Ceuta y Melilla) está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable", ha recogido El Faro de Ceuta citando a la exministra, que continúa residiendo en el país magrebí. Y ha añadido, según ha explicado el diario ceutí, que "la solución" para las ciudades autónomas y los islotes españoles debe ser "política". "El peso de los argumentos históricos y jurídicos, que los hay y son relevantes", en favor de la españolidad de estos territorios, ha añadido, "cede ante el devenir de los hechos que reclaman una respuesta política, ética, razonable y aceptable para ambos países mediante un diálogo abierto y sincero". Su intervención se produjo horas después de la inauguración del congreso por parte de Zapatero , quien en su alocución apoyó al actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su giro respecto al Sáhara Occidental alabando la propuesta de Marruecos de una autonomía bajo soberanía marroquí para este territorio en disputa. El expresidente español se refirió a la exministra Trujillo: "Es muy satisfactorio contar aquí con la presencia de María Antonia, que compartió tareas de gobierno y que además está tan feliz en Marruecos, que dice mucho".

Ceuta y Melilla rechazan las palabras de Trujillo

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha calificado de "inaceptable deslealtad institucional" las palabras deTrujillo. El Gobierno ceutí ha señalado que la "soberanía y españolidad de las dos Ciudades Autónomas no admite discusión ni dudas".



Por este motivo, entienden que sus palabras "suponen un profundo desconocimiento de la Historia y del Derecho, así como una falta de respeto a los ceutíes y melillenses, que somos españoles por encima de cualquier otra condición".



El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, por su parte, ha dicho que la exministra ha sido "deseleal" con su cargo y con España. "Ha sido injusto, desleal y desproporcionado lo que ha dicho sobre Ceuta y Melilla", ha asegurado ante los medios. "Mi más dura condena a estas palabras, no creo que nadie, del partido que sea, esté de acuerdo con esas palabras. Estoy totalmente en desacuerdo y la invito a que venga a Melilla y que vea la realidad porque me parece que vive en otro mundo", ha afirmado.