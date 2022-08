Un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha logrado descifrar el genoma de la medusa inmortal, Turritopsis dohrnii, y ha identificado las diversas claves genómicas que contribuyen a su capacidad para rejuvenecer hasta el punto de evitar la muerte natural.

Los hallazgos no nos acercan a la inmortalidad humana, pero, mediante más investigación, sí pueden conducir a mejorar los tratamientos médicos y la calidad de vida. "Son elementos a estudiar para dirigir terapias orientadas a retrasar el proceso de envejecimiento y enfermedades asociadas, como puede ser enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas e, incluso, el cáncer", ha explicado Dido Carrero, coautora del estudio dirigido por el Dr. Carlos López-Otín, a TVE.

El ciclo vital virtuoso de la medusa T. dohrnii

La investigación, que se ha publicado este lunes en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences, ha puesto el foco en la diminuta medusa T. dohrnii, que es capaz de revertir su ciclo vital y, aunque no es fácil, puede encontrarse en el Mediterráneo y en el mar de Japón, en el Pacífico.

"Se pueden morir, porque en el mar tienen muchos depredadores, pero de forma natural tienen la capacidad de que, después de reproducirse, pueden transformarse en el estadio pólipo, que es un estadio anterior, más joven", desarrolla, por su parte, Maria Pascual-Torner, investigadora postdoctoral y primera autora del artículo junto a Carrero.

Y en la vuelta a ese estadio anterior asexual está el círculo virtuoso de la medusa, mientras en la inmensa mayoría de los seres vivos, tras la etapa reproductiva, se avanza en un proceso característico de envejecimiento de las células y los tejidos que culmina con la muerte del organismo.