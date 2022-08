Con polémica llega este sábado a Madrid un macroevento sobre criptomonedas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado de que la empresa organizadora, MundoCrypto, "no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros".

La advertencia no es nueva. La CNMV ya advirtió en 2021 de MundoCrypto, que forma parte desde julio del año pasado de la lista gris de la CNMV, en la que incluye a las entidades que podrían estar captando fondos o prestando servicios de naturaleza financiera sin ningún tipo de permiso y sin estar registradas.

Además, algunos patrocinadores del evento como Huobi, Bitget y Bybit han sido advertidos por parte del organismo por no estar registrados para ofrecer servicios de inversión, lo que se conoce coloquialmente como chiringuitos financieros.

Tras la advertencia, algunos artistas y figuras mediáticas que iban a participar inicialmente en el evento han decidido no acudir, como es el caso de los presentadores Jorge Fernández y Cristina Pedroche.

En el mismo, aprovecharon para recordar que el asesoramiento sobre instrumentos financieros y la intermediación en operaciones de inversión no se encuentra entre sus actividades .

Evento gratuito, pero cobrando 47€ si finalmente no se acude

Facua ha interpuesto una denuncia este jueves ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid contra MundoCrypto por promocionar su evento como gratuito, pero cobrar 47 euros por reservar el asiento, un depósito que solo devuelve a los inscritos que finalmente acudan, salvo unos gastos de gestión que no especifica.

Para acceder al evento, los participantes tienen que reservar su derecho al acceso al evento y asegurar su plaza pagando dicha cantidad. Tras validar la entrada en el control de acceso del evento, el importe será reembolsado en un plazo máximo de 7 días hábiles, aseguran en la página web del evento, "excluyendo gastos de gestión", cuya cantidad no se especifica.

Facua ha señalado que los organizadores imponen una penalización a los usuarios "cuando no se acredita ninguna clase de perjuicio o daño efectivo para la feria, pese a que haya personas que decidan no asistir", obligándoles, además, a abonar cantidades por servicios de los que no han disfrutado.

En cuanto a los gastos de gestión que no se devuelven a los asistentes, Facua ha incidido en que la empresa no hace mención a cuánto ascienden dichos gastos, por lo que los usuarios no pueden conocer de antemano qué cantidad les será reembolsada.