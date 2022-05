Estados Unidos ha sancionado este viernes al mezclador de criptomonedas Blender, usado supuestamente por Corea del Norte para ocultar el origen de ciertas monedas virtuales y usarlas para financiar tanto ciberataques como su programa nuclear.

Washington asegura que Pionyang ha recurrido a esas prácticas con el objetivo de esquivar las duras sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro acusa a Blender de estar implicado en uno de los mayores robos de monedas virtuales de la historia.

“For the first time ever, Treasury has sanctioned a virtual currency mixer. https://t.co/FqzTn4UISd is used by the DPRK to support malicious cyber activities & money-laundering of stolen virtual currency. https://t.co/LS0pnsOlqB pic.twitter.com/ISCoQgBxkv“