Play To Earn, videojuegos para ganar euros en criptomonedas

Hay quien ha llegado a pagar 250.000 euros en criptomonedas por uno de los personajes de Axie Infinity. Este videojuego es uno de los que más dinero mueve en la actualidad. En él se pueden comprar y vender criaturas virtuales como activos digitales únicos, también conocidos como tokens no fungibles o NFT (not fungible token). Mediante la tecnología de los contratos inteligentes, el blockchain y las transacciones en criptomonedas, este juego genera millones de euros a diario.

En España, el estudio Metaworlds está trabajando en su primer Play To Earn. ZOOM NET

Son los llamados Play To Earn (Jugar para ganar), videojuegos que recompensan al jugador con dinero de verdad. Para algunos son una oportunidad. Para otros son mera especulación, creen que hacen más daño que bien al mundo del entretenimiento digital. La tecnología de la cadena de bloques hace posible que -por primera vez- se puedan adquirir bienes en propiedad en un videojuego.

En España, el estudio Metaworlds ya está trabajando en su primer Play To Earn. “La gente juega y compite por conseguir criptomonedas o diferentes activos dentro del juego. Activos que pueden ser personajes o cartas coleccionables. Yo lo comparo mucho con los cromos de fútbol. Antes conseguías el cromo de oro de Ronaldo con el podías ir al Rastro a intercambiarlo por dinero o venderlo. Esta tecnología lo que consigue es que nosotros seamos los propietarios. Certifica de alguna manera que un objeto digital es nuestro”, afirma en Zoom Net Vicente Horcajada, cofundador de la compañía.

Metaworlds quiere centrarse en un principio en videojuegos Play To Earn para móviles. Horcajada no nos puede avanzar mucho aún, “nuestro primer proyecto es un videojuego que va a ser competitivo. Ya tenemos desarrollado el primer prototipo”, al que aún le quedan meses para estar terminado.

El usuario tiene cierto poder

Vicente y su equipo son conscientes de que hacer un videojuego donde se invierte y negocia con criptos no es fácil a día de hoy tanto para creadores como para usuarios y usuarias. Queda mucho camino para comprender el potencial de esta tecnología. Según Horcajada “debemos informarnos y entender bien cuáles son sus posibilidades. Una de las grandes cosas que viene a cambiar esta nueva ola del blockchain y los metaversos es la descentralización. El poder no está únicamente en manos de una persona o de una organización sino que también los usuarios tienen cierto poder”

Es imposible enumerar todos los videojuegos Play To Earn que generan activos digitales NFT cada semana, y los que están por venir. A día de hoy, la mayoría son muy simples, se centran sobre todo en ganar dinero. Pocos innovan en mecánicas de juego. La comunidad blockchain es la que más atraída se siente por estos Play To Earn, “están metidos dentro por las ganancias, porque puedes especular con los objetos. En cambio, hay una corriente de jugadores que empieza a apoyarlos porque empieza a interesarles la propuesta. Aún así, sigue siendo complejo meterse en este mundo de compra-venta de activos digitales”, dice el cofundador de Metaworlds.

El equipo del programa Zoom Net durante la grabación del reportaje. ZOOM NET

A pesar del volumen que mueven estos juegos Play To Earn, hacen falta conocimientos sobre criptomonedas para no perder lo invertido antes de empezar a jugar. Vicente es claro, “aquí no hay nadie para salvarte. Tú eres responsable de tus propios actos. Si pierdes la contraseña de tu cartera digital o wallet, es muy difícil que alguien puede ayudarte a recuperarla. Por eso insisto mucho en el tema de informarnos mucho antes de dar cualquier paso”.

Aún es pronto para vislumbrar si estamos ante una nueva era de valor en el entretenimiento digital. Todo apunta a que así será. Lo mejor es ser prudentes antes de invertir nuestro dinero y aventurarnos en este universo de activos digitales y NFTs.