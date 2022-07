50 anos da morte dun dos secuestradores do trasatlántico Santa María, para protestar contra Franco e Salazar

Exilio A marcha ao exilio de Xosé Velo, por tempo indefinido, comeza en setembro de 1948. Daquela este mestre celanovés, casado e pai de tres fillos, pasara xa por varios cárceres franquistas e mesmo tivera que fuxir a Portugal pola súa actividade de resistencia contra a ditadura. Viviu sempre no exilio, primeiro en Venezuela e máis tarde no Brasil, despois do secuestro do transaltántico Santa María, co pretendía chamar a atención da opinión pública internacional contra as ditaduras de Franco e Salazar. Episodios que é posible documentar agora grazas ao arquivo persoal de Xosé Velo que se publica en parte nun libro editado con material doado pola familia á Deputación de Pontevedra. “El morre lonxe da súa amada Celabora, está soterrado no cemiterio de Getsemaní, en Sao Paulo“ Aser Álvarez é o autor da publicación e estudoso de Velo. "De feito el morre lonxe da súa amada Celabora, está soterrado no cemiterio de Getsemaní, en Sao Paulo, e é un home que sempre tivo que ir empezando de cero." Empezou de cero en Caracas, onde ao tempo que daba clases seguía na loita activa contra o franquismo.

DRIL Xosé Velo urde durante anos unha das principais accións de propaganda internacional contra as ditaduras de Franco e a de Salazar en Portugal.

Crea o DRIL, o Directorio Revolucionaro Ibérico de Liberación, co que dúas ducias de militares secuestraron en 1961 un transatlántico que cubría a ruta entre La Guaira, en Venezuela, e Vigo. Un episodio que rematou co ofrecemento de asilo político por parte do Brasil.

Grazas aos coñecementos de Pepe Velo sobre dereito marítimo aquela acción nunca foi considerada piratería. “Janio Quadros recíbeos como heroes e a operación nunca foi considerada una operación de piratería“ "Cando no ano 61 o presidente de Brasil, Janio Quadros, que acaba de gañar as eleccións, os recibe como heroes, iso xustifica que toda esa operación tan ben diseñada por Pepe nunca fora considerada una operación de piratería, como pretendían Franco e Salazar, senón que en todo o momento se considera unha operación política de reivindicación contra dúas ditaduras", sinala Aser Álvarez.