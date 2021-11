PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda conjunta a la Ley de Memoria Democrática para modificar (sin derogar) la Ley de Amnistía de 1977 con el fin de que se puedan investigar los crímenes del franquismo al indicar que no pueden prescribir ni ser amnistiados.

"Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”, reza la enmienda de PSOE y Unidas Podemos, a la que ha tenido acceso RTVE.

Este texto sería incorporado al artículo 2 de la Ley de Amnistía con la motivación, señalan ambos partidos, de "garantizar el derecho a la justicia de las víctimas".

Los dos socios de coalición han pactado el contenido de una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley de Memoria Democrática y estipulan que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas no prescriben.

Esta modificación es también un guiño a ERC, dado que el grupo republicano persigue la derogación de la conocida como Ley de Amnistía al considerar que exoneraba a altos dirigentes de la dictadura franquista.

De esta forma, PSOE y Unidas Podemos estipulan que debe aplicarse el derecho internacional vigente en materia de delitos de lesa humanidad y demandan que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del "golpe de estado, la guerra y la dictadura".

UP: La Ley de Amnistía "no puede ser utilizada como excusa para no perseguir"

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha celebrado el acuerdo alcanzado para que la ley de aministía "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir" este tipo de crímenes.

El también secretario de Estado de la Agenda 2030, ha admitido que, por el tiempo trascurrido desde estos crímenes, el efecto en materia de Justicia no "va a ser muy importante," ya que la responsabilidad penal acaba con la muerte y muchos responsables han fallecido. Sin embargo, ha destacado que sí se podrá alcanzar una "verdad judicial" y no se permitirá la impunidad .

"No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura, si no a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables", ha explicado Santiago, que ha aludido a personas que hayan cometido delitos de tortura o en el caso de ministros del franquismo aquellos con una actuación "directa" con "daños o lesiones".



Aunque el alcance "va a ser reducido", la justicia, ha argumentado Santiago, "no sólo en sancionar, también es muy importante conocer la verdad judicial" que tiene en sí misma "un efecto reparador" para las víctimas, que ante violaciones de derechos humanos comprueban que no hay víctimas de primera y segunda categoría.