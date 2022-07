El ilustrador y escritor estadounidense ND Stevenson, autor de la exitosa novela gráfica Nimona, ha asegurado sentirse "agradecido" de ser un referente queer para los jóvenes lectores que buscan dónde encajar.

El creador de la premiada serie Leñadoras ha señalado que ese lazo que le une a los jóvenes “es poderoso, genera mucha energía y es muy especial” y ha dicho se siente agradecido de tener esa condición en la vida.

ND Stevenson (anteriormente Noelle Stevenson) ha participado en el Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción Celsius 232 que se celebra en Avilés para acercar al público español una obra que le ha convertido en una firma muy destacada del género literario con unas historias que han dado el salto al cine y la televisión.

Portada de 'Leñadoras'

La cuestión de género es un tema que forma parte de su obra y es con la que interactúa con el mundo: “Me gusta verme a mí mismo de diferentes maneras o diferentes facetas. Cuando hablo con la gente me parece que no es tan importante definirlo de una manera concreta, sino fluir con la situación”.

“Me parece bien esta forma que tengo de fluir y de definirme ahora y haber ido cambiando esta faceta mía con el tiempo”, ha declarado el escritor, al que no le importa “para nada” que el público enlace su género con su obra porque ambos están muy unidos.

“Hay mucho de exploración en mi mundo personal y en el arte que produzco, y creo que pongo mucho de mí en mis obras”, ha comentado.

Sobre su trabajo, ha dicho que le encanta la sensación de poder hacer un poco de todo, porque eso le permite aprender y experimentar, pero, quizá, lo que se ha ganado un “hueco especial” en su corazón es el cómic, que fue como aprendió a contar historias.