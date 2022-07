Rusia y Ucrania firmarán este viernes en Turquía un acuerdo sobre el grano

Un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales bloqueadas en los puertos ucranianos será firmado este viernes en Estambul. Así lo ha anunciado este jueves la Presidencia de Turquía en un comunicado.

"La ceremonia de firma del acuerdo de envío de granos, en la que estarán presentes el presidente (turco), Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de Naciones Unidas, António Gutérres, tendrá lugar mañana a las 16.30 horas en la Oficina de Dolmabahçe, con la participación de Ucrania y Rusia", señala la escueta nota.

El anuncio del Gobierno turco ha tenido lugar poco después de que la ONU informara de que Guterres había interrumpido sus vacaciones para viajar en las próximas horas a Estambul, donde ya estuvo la semana pasada para participar en las negociaciones sobre los granos bloqueados por la guerra en Ucrania.

Guterres "viaja a Estambul como parte de sus esfuerzos para asegurar un pleno acceso global a los alimentos ucranianos y a los alimentos y fertilizantes rusos", ha dicho en Nueva York el portavoz de la ONU Farhan Haq.

“Secretary-General @antonioguterres has landed in Türkiye as part of his efforts to ensure full global access to Ukraine’s food products & Russian food and fertilizer. pic.twitter.com/OICrss3ilT“