Los vecinos se agolpan en la plaza de uno de los pueblos afectados por el incendio del Jerte. Observan con preocupación el ir de venir de los equipos de rescate que intentan sofocar el fuego declarado esta madrugada en la reserva natural de la Gargante de los Infiernos que, según el director forestal de Extremadura "ha sido provocado". Muchos reconocen que tener las llamas tan cerca les preocupa y lamentan la pérdida de este paraje.

"Todo se va a quedar destrozado, va a ser una ruina", dice a TVE uno de los vecinos. "Tenemos animales y no sabemos si nos dejarán pasar esta tarde", asegura otro inquieto. "No he pegado ojo en toda la noche y muy mal, de verdad. "Es una pena, con lo bonito que es el valle", lamenta una residente.

El área afectada está entre Jerte y Tornavacas, la superficie que se está quemando es robledal y los esfuerzos se centran en evitar que suba a la zona de pinar en Tornavacas, ya que avanzaría más rápido.

Con este nuevo foco, Extremadura afronta su séptima jornada con incendios forestales activos. Preocupa también, la comarca de Las Hurdes, donde ya se han quemado más de 8.000 hectáreas y donde permanecen evacuadas centenares de personas. Otra decena de focos se mantienen activos en Castilla y León, Andalucía y Galicia, que han arrasado unas 14.000 hectáreas, mientras la ola de calor sigue sin dar tregua.

Salieron con lo mínimo y no saben cuando podrán regresar En las Hurdes, la incertidumbre y la resignación por la evolución del incendio crecen a partes iguales. Muchos de los vecinos están evacuados desde hace días y no saben cuando podrán volver a sus casas, ya que el incendio sigue en nivel de peligrosidad 2. Este es el caso de Raquel, residente de Higuera de Albalat, que dejó su casa el viernes para refugiarse en un polideportivo cercano. "Ya estábamos cansados y hemos dormido algo, pero estamos deseando de volver a casa. Nos evacuaron a las 3 de la mañana y desde entonces estamos aquí", ha relatado en una entrevista al Canal 24 horas. "Hay entre 80 a 100 personas aquí, muchas de ellas, mayores", ha dicho, aunque muchos vecinos se han volcado con los afectados y han ofrecido sus casas a algunos de ellos.



En otros centros provisionales, se alternan sillas y camas improvisadas con las escasas pertenencias de los residentes."Unos pantalones, una chaqueta y unas camisas y nada más. Lo mínimo, ya está", ha descrito a RNE uno de los vecinos evacuados de las Hurdes, sobre lo que ha conseguido sacar de su hogar antes de irse. "Hay gente que no quería marcharse, pero bueno a ver si podemos volver. La gente se quiere ir a su casa", desea otro residente. En total, la Junta ha movilizado 170 efectivos, a los que se suman unidades de apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre ellos dos helicópteros y medio centenar de efectivos. Los vecinos desalojados por el fuego, entre el miedo y la incertidumbre: "Lo hemos perdido todo"