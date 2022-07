Los incendios de la comarca cacereña de Las Hurdes y de Casas de Miravete, localidad que ha tenido que ser desalojada esta noche, evolucionan de forma "no favorable", según ha informado este viernes la Junta de Extremadura. La extinción de las llamas se complica debido, en parte, a la segunda ola de calor que desde el pasado domingo eleva los termómetros por encima de los 40 grados en amplias zonas del interior peninsular.

Una importante reproducción de las llamas en la zona central del fuego, en la comarca de las Hurdes, mantiene el incendio activo y sin control con un perímetro de 55 kilómetros, tras haber arrasado más de 3.000 hectáreas desde el lunes.

Los trabajos del operativo de extinción en Las Hurdes, formado por más de 180 efectivos, se centran en defender la localidad de Las Mestas, cuya población finalmente ha tenido que ser evacuada de manera preventiva en la tarde de este jueves. Los habitantes de este municipio han sido trasladados a Montehermoso y las personas vulnerables de la localidad a La Pesga, Hernán Pérez y Torrecillas.

En estos momentos son siete los núcleos poblacionales que se encuentran evacuados de manera preventiva a causa de este incendio, ha recordado la Junta en nota de prensa. En concreto, los núcleos evacuados son Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Riomalo de Arriba y Las Mestas.

Una vez pasada la noche, este incendio mantiene una evolución no favorable , y continúa activo y en nivel 2 de peligrosidad, según señala la Junta de Extremadura, que avanza que los medios aéreos se van incorporando a las tareas de extinción.

En la zona limítrofe con Salamanca , también se están complicando las labores de extinción de las llamas, que se han expandido desde la comarca cacereña de Las Hurdes, donde en la tarde del jueves se reactivó otro foco, hacia el parque natural salamantino de Las Batuecas (Sierra de Francia), cerca del municipio de Monsagro, que todavía no se encuentra estabilizado, pero sí perimetrado .

Los incendios en Portugal calcinan 10.000 hectáreas

En Portugal, la alerta roja también afecta a gran parte del país y el primer ministro, António Acosta, confirmaba en la última jornada la extensión del estado de contingencia hasta el próximo domingo, tras declarar este jueves como el "día más grave" debido al aumento de temperaturas, el viento y la baja humedad.

Aunque más de 3.000 efectivos combaten los incendios que ya han calcinado unas 10.000 hectáreas en el interior del país y especialmente en la región de Leiria (centro).

El Gobierno portugués ha sido criticado por no disponerse de más medios. Costa se ha defendido aduciendo que "los recursos no son limitados en Portugal, son limitados" en general, y que "la respuesta no son más medios, sino más cuidado" en el sentido de concienciación ciudadana.