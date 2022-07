Llueve en Belfast. Bromean los locales diciendo que existen siete tipos de lluvia aquí: lunes, martes, miércoles… Es viernes y podemos dar fe de que el proverbio se cumple cual profecía. El tiempo no imposibilita nuestro encuentro con Ad Bolkin, un historiador, veterano del ejército, que tras haber servido en Irak o Afganistán, se dedica a investigar a su ídolo: Van Morrison.

Una placa en el 125 Hyndford St. dice: aquí vivió el compositor Van Morrison. Está cantado. On Hyndford Street where you could feel the silence at half past eleven. En la calle Hyndford donde podías sentir el silencio a las once y media. La vivienda, hoy en restauración y medio oculta por unos andamios, es una casa humilde de ese ladrillo tan típico en esta ciudad.

‘Welcome to Van’s land’ (Bienvenidos al territorio de Van Morrison) - nos dice a modo de presentación. Estamos en la entrada de Belfast Este frente a un mural dedicado a las glorias que ha dado esta zona de la ciudad. 'East Belfast, where Georgie Knows Best' canta Morrison en Ancient Hightway en un juego de palabras que homenajea al futbolista que da nombre incluso al aeropuerto de la ciudad. Ambos, George Best y Van Morrison, están ahí, en la obra titulada Celebridades y leyendas.

Códigos QR para escuchar la geografía de Morrison

Decidido a dedicarse a la música, necesitaba dinero lo cual le llevó a trabajar como limpiador de cristales. Cleaning Windows (Whast’s my line? I’m happy cleaning Windows). Avanzamos. Pasamos la panadería que desde el otro lado de la calle podía oler Morrison en una de sus canciones y el Kingdom Hall donde acompañaba a su madre a los servicios religiosos; los cines donde veía películas de vaqueros o la tienda de la esquina donde los jóvenes de los años de los 60’ del siglo XX compraban sus primeros cigarrillos que quizá fumaban en The Hollow. Hasta este parque llegamos. Nos detenemos. Bodwin nos enseña los códigos QR que hay repartidos a lo largo de la ruta y que permiten escuchar parte de las canciones en el lugar donde adquieren todo su significado. Las tenemos en mente. Y escuchar las historias apasionadas de quien posiblemente tuvo una juventud que recorrió las mismas calles es vibrante.

The Hollow es un parque donde se articulaba la vida. Aquí apareció la chica de los ojos marrones - Brown Eyed girl, una de las canciones míticas del autor, millones de veces reproducida en las radios de todo el mundo. (Where did we go/ days when the rains came/ down in the hollow playing a new game – Donde vamos los días de lluvia, al Hollow a practicar un nuevo juego).

Si seguimos el sendero llegamos a Orangefield park. A un lado estaba el colegio de chicas, al otro el de chicos. El lugar se antojaba ideal para nuevas experiencias de los adolescentes recogidas igualmente en el repertorio de Morrison. How I loved you then in Orangefield. Like I love you now in Orangefield. And the sun shone on your hair, when I saw you there in OrangeField / Como te quise entonces en Orangefield. Igual que te quiero ahora en Orangefield. El sol brilla en tu pelo cuando te veo allí, en Orangefield.