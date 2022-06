58:48

Abrimos este Saltamontes del viernes celebrando la presencia de Trombone Shorty, una vez más, en nuestro país; para pasar rápidamente a recorrer durante los restantes minutos del programa las últimas obras editadas por el irlandés Van Morrison. Se trata de obras como el nuevo álbum "What's it gonna take", o sus anteriores "Latest record projet Vol 1", "You're driving me crazy" o "Versatile". Se trata de discos en los que Morrison, desde su particular 'Exile', se muestra especialmente ácido y crítico hacia eso que tradicionalmente se viene denominando el 'sistema'.