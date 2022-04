'Así se vería Belfast sin muros', decía un titular de la prensa local hace unos meses. La noticia hablaba del proyecto de unos chavales jóvenes, nacidos posiblemente ya en el postconflicto, en el que se valían de la tecnología para mostrar la ciudad sin las barreras que siguen separando comunidades. Es una posibilidad que aún parece lejana, pese a que el gobierno se marcó en 2013 el objetivo de que esa huella hubiera desaparecido en una década, en el horizonte de 2023.

El próximo año se cumplirán 25 años desde que se firmara la Paz de Viernes Santo que puso fin a treinta años de violencia sectaria. Las armas están dormidas, pero las diferencias identitarias persisten al punto de que, según las encuestas, la mayoría cree que los muros desaparecerán gradualmente, quizá a lo largo de la vida de sus hijos o nietos. ¿Habrá que esperar otros 50 años para verlos desaparecer?.

Tensiones latentes. La paz frágil

Muchos, la mayoría en esta ciudad, no recuerda nada más que este trazado urbano. Las fronteras visibles forman ya parte de la rutina, pero hay una, invisible, que ha venido a alterar esta normalidad. Es la que el acuerdo de divorcio con la UE ha establecido en el Mar de Irlanda.

Para no imponer una frontera con la República de Irlanda partiendo la isla en dos -esto hubiera enconado a los republicanos- se decidió que los controles se realizaran a productos llegados desde Gran Bretaña. Y esto no fue lo que desde Westminster se les prometió a los unionistas a los que se dijo que nunca habría barreras en el mercado interno. Se sienten traicionados y han llamado sistemáticamente al boicot, llegando a ordenar incluso, pese a no ser su competencia, que se detengan los controles.

Lo cierto es que el arreglo convenido deja a Irlanda del Norte en una situación particular. Están fuera de la Unión Europea- son Reino Unido- pero conservan un pie dentro - ya que son parte de la Unión Aduanera. En definitiva, están un paso más lejos de Londres y uno más cerca de Dublín y esto a los probritánicos norilandeses les escuece casi tanto como ver que las encuestas aseguran que por primera vez los partidarios de un referéndum de unificación podrían ganar en las urnas.

Las elecciones se celebrarán el próximo 5 de mayo. El postconflicto define el sistema político: quien gana las elecciones asume el poder, pero el ejecutivo se comparte. El segundo ha de ser de las siglas contrarias. Un sistema que pretende garantizar la convivencia y que en varias ocasiones ha llevado al bloqueo institucional. A los complicados equilibrios se suma el factor Brexit, la principal amenaza a la paz que este territorio ha vivido desde los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a la violencia fratricida, pero que dejaron hilos sueltos. La reconciliación es un proceso y la justicia a muchos aún no les ha llegado. Los muros no son una casualidad, sino un reflejo de las sensibilidades, las identidades, los miedos y las cuentas que aún muchos consideran que tienen por saldar.