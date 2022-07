Biden califica de "desafío hemisférico" las demandas migratorias de López Obrador

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido este martes en la Casa Blanca con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de sus últimos esfuerzos para refundir la inmigración ilegal como una responsabilidad regional. López Obrador ha demandado más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos, y la regularización para millones de indocumentados del país. Por su parte, Biden le ha pedido paciencia y ha calificado la migración como un "desafío hemisférico".

"No sugiero que no tengamos problemas, porque sí los tenemos. Pero tienen solución", ha dicho el líder demócrata al iniciar la reunión con López Obrador en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el segundo encuentro en persona que mantienen ambos mandatarios. Posteriormente, en un comunicado conjunto, han explicado que crearán un grupo de trabajo sobre migración laboral, pero no han anunciado ningún acuerdo concreto en cuanto a números de visas.

Los dos líderes también trabajarán juntos para realizar inversiones en infraestructura en la frontera y para interrumpir el contrabando de drogas, ha indicado Biden. Los mexicanos han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en mayor número en los últimos años, en medio de una fuerte demanda de trabajadores en EE.UU. y una economía deprimida en México, que se escenificó con el reciente hallazgo en San Antonio, Texas, de 53 migrantes muertos por hacinamiento, 26 de ellos mexicanos.

La reunión en la Casa Blanca se produce un mes después de que el presidente mexicano faltara a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en Los Ángeles como protesta por la decisión de Biden de excluir a los gobiernos izquierdistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

López Obrador pide aumentar las visas de trabajo temporales El dirigente mexicano ha considerado que a Estados Unidos le vuelve a faltar mano de obra, por lo que le ha propuesto a Biden "permitir la llegada a EE.UU. de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas de trabajo temporales". Además, ha urgido a Biden que cumpla con su promesa de impulsar una reforma migratoria que regularice a los cerca de 11 millones de indocumentados en el país, y que está encallada en el Congreso. "Lo digo de manera sincera y más respetuosa. Es indispensable para nosotros regularizar y dar certeza a los migrantes que durante años han vivido y trabajado de manera muy honesta y también están contribuyendo al desarrollo de esta gran nación", ha explicado López Obrador. La Corte Suprema de EE.UU. avala suprimir la política migratoria de Trump "Quédate en México"