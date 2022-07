El partido conservador dará a conocer al sucesor de Johnson el 5 de septiembre y endurece las normas para las primarias

El titular de Transporte británico, Grant Shapps, y el viceprimer ministro británico, Dominic Raab, han apoyado este martes públicamente la candidatura del exministro de Economía, Rishi Sunak, para suceder a Johson.

Shapps ha comunicado que se retira de la carrera al liderazgo, agradeciendo "enormemente" a su equipo el haberle ayudado "a tener lista su candidatura al liderazgo sin tener, literalmente, tiempo". "Entre un abanico de brillantes candidatos, he hablado con Rishi Sunak, quien creo que cuenta con la competencia y la experiencia para lidera este país", ha explicado el responsable de Transportes.

