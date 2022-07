El Orgullo LGTBIQ+ ha vuelto a salir a las calles de la capital este sábado tras dos años de parón por la pandemia y, con él, unas 700.000 personas que han llenado Madrid de color, según datos de la Delegación del Gobierno. Concretamente, la manifestación estatal se ha centrado este año en la lucha contra los discursos de odio y la discriminación, así como en la reivindicación de la aprobación de la 'ley trans'.

Una de esas personas es Geray, un joven transgénero que se ha manifestado, un año más, por los derechos de un colectivo "cada vez más invisibilizado y escondido". A las puertas de una 'ley trans' que ha generado cierto debate, dice que está "hasta el gorro, cansado y mareado". Lo único que quiere es "ser una persona normal". "Marcho porque queremos vivir y no nos dejan", explica a RTVE.es.

Comparten esta opinión Tyler y sus amigos. Tienen entre 15 y 19 años, él es transexual y viene de un pueblo en el que le han llegado a tirar piedras por su identidad de género. "Aquí en la ciudad se vive diferente", dice entusiasmado y apenas unos minutos antes de meterse en el carril de la manifestación. En su caso, desfila para visibilizar y normalizar: "La gente tiene que entender que esto no se elige, nacemos así y no tienen que flagelarnos por el hecho de existir o amar".

Ángel y Catalina, hondureño y venezolana, encuentran también en Madrid un refugio, aunque reconocen que los prejuicios siguen existiendo igualmente en la capital. Para ella, transgénero, esta es "la única semana en la que puedo salir a la calle sin sentirme juzgada". "La verdad es que es muy triste", añade Ángel, "muchos jóvenes se cohíben y se esconden". Por eso, la manifestación del Orgullo continúa siendo necesaria. "Porque queremos ser libres, porque no hacemos daño a nadie, porque no somos ladrones ni violadores, somos personas que aman", concluye Catalina.

Para no tener miedo, por los que vienen y por los que no pueden

Todavía hay muchas cosas por las que luchar y demasiadas que reivindicar. Piensan de esta forma todos los manifestantes entrevistados por RTVE.es, quienes, además, destacan la necesidad de frenar el miedo, de dejar un mejor futuro para la generación que viene y de luchar por aquellos que no pueden hacerlo. Algunos, porque ya no están, y otros, porque en sus países no se permite.

Marcos va todos los años con su familia al Orgullo LAURA G.S.

Marcos nació en Nicaragua, sabe que su sexualidad no es "nada que se deba esconder" y acude desde hace años a la protesta junto a su familia. La situación de sus compatriotas, sin embargo, es diferente. "Venimos al Orgullo porque en nuestros países no podemos marchar", para que quienes no pueden salir a la calle también puedan verse representados. Le acompaña Marlo, también latinoamericano, y quien incide en la importancia de una manifestación tan multitudinaria como la de Madrid para darle esperanza al colectivo de América del Sur. "Lo hacemos para que vean que se puede conseguir, que hemos ganado derechos", señala emocionado.

Tigresa posa durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ LAURA G.S.

En la glorieta de Carlos V a Tigresa le llueven las fotos. Va vestida de encaje rojo y su rostro, tímido, se esconde detrás de un velo. Viene de un continente sin oportunidades para las personas LGTBIQ+, confiesa, y aquí siente que puede vestirse como le plazca, sobre todo en esta semana tan especial. "Puedo vivir mi vida sin tener miedo y eso es todo lo quería", por eso, dice, ahora reivindica un mayor conocimiento sobre la identidad de género y la sexualidad, para que nadie más tenga que sufrir el terror de ser diferente.

Sergio sostiene un cartel que dice "no distingue el amor, ni sexo ni color" LAURA G.S.

Sintió miedo también Esther, bisexual, cuando en el colegio la encerraban en el baño y le gritaban que "iban a hacerme una mujer de verdad". Una sensación que a Sergio le hizo pasar 11 años en el armario. Hace cuatro que salió, cuenta, pero esta es la primera vez que acude a la protesta estatal. Tiene muchas cosas guardadas que reivindicar, nos atisba desde lejos y nos para: "Quiero hacer un llamamiento para que los jóvenes no se escondan". Ve mucho miedo en ellos, lo comprende, al fin y al cabo sufrió una agresión homófoba hace un año, pero también sabe que esto tiene que parar. "Necesitamos educación", sentencia, "educación en los colegios que pare la homofobia".