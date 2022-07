La carrera por resolver el liderazgo del gobernante del Partido Conservador británico tras la dimisión de Boris Johnson ya está en marcha. Este viernes se han conocido los primeros nombres de los posibles candidatos: el ex ministro de Economía, Rishi Sunak, el presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhad, y la abogada general del Estado, Suella Braverman.



Sunak ha lanzado su campaña 'Ready4Rishi' ('Listos para Rishi') en Twitter, donde incluye un vídeo promocional y un eslogan donde destaca la necesidad de "restaurar la confianza, reconstruir la economía y reunificar el país". Tugendhat y Braverman, por su parte, han expresado sus intenciones en los medios de comunicación, mientras que en los pasillos de Westminster continúan las especulaciones sobre otros posibles candidatos.



Boris Johnson anunció el jueves que dejaba su cargo como primer ministro de Reino Unido el miércoles, después de una oleada de dimisiones de sus compañeros de gobierno por los escándalos tras el informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia y la gestión de la renuncia de un alto funcionario acusado de abusos sexuales, Chris Pincher.

En su carta de dimisión al primer ministro, el ministro de Finanzas aseguró que había llegado a la conclusión de que "no podemos continuar así" e indicó que "el público espera con razón que el Gobierno se lleve a cabo de manera adecuada, competente y seria". "Reconozco que este puede ser mi último trabajo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estos estándares y es por eso que dimito", añadió en el texto, en el que señaló los "enormes desafíos" a los que se enfrenta Reino Unido. Sunak recalcó, además, que la gente está "lista para escuchar la verdad".

Tugendhat y Braverman​ se unen a la carrera por el liderazgo

Tom Tugendhat, por su parte, es un diputado con doble ciudadanía británica y francesa y exmilitar crítico con la gestión del Gobierno la crisis de Afganistán del pasado enero, cuando ya expresó su intención de presentarse a unas primarias si el primer ministro, Boris Johnson, perdiera entonces una moción de confianza interna. Para Tugendhat, que voto a favor de permanecer en la Unión Europea, los 'tories' deben "mostrar liderazgo y convicción en nuestros valores conservadores y en su capacidad de enriquecer las vidas en todas partes del país".

"Estoy reuniendo una amplia coalición de colegas que traerá nueva energía e ideas al gobierno y finalmente cerrará la división sobre el Brexit que ha dominado nuestra historia reciente", ha dicho en un artículo publicado por The Daily Telegraph, donde asegura, que a pesar de no haber formado parte del gobierno, puede dar un giro a la formación. "Ya he servido anteriormente, en el ejército y ahora en el Parlamento. Ahora espero responder de nuevo al llamamiento como primer ministro. Es momento de un comienzo limpio, es la hora de una renovación", ha añadido.

La abogada general del Estado, Suella Braverman, también anunció en una entrevista a ITV que sería "un honor" ser la próxima líder 'tory'. Braverman había pedido días antes la renuncia de Johnson tras la oleada de dimisiones, aunque ella no abandonó su cargo. Forma parte del parlamento desde 2015 e hizo campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hija de migrantes africanos a Gran Bretaña en los años 60, dijo que "adora" el país y que tiene una "deuda de gratitud" por todo lo que le ha brindado. "Servir como primera ministra sería el mayor honor, así que lo intentaré", afirmó.

Otros posibles aspirantes a la candidatura podrían ser el diputado y ex titular de Exteriores y de Sanidad, Jeremy Hunt; la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, el ex responsable de Sanidad Sajid Javid, el titular de Defensa Ben Wallace o el nuevo ministro de Economía, Nadhim Zahawi. También suenan los nombres del presidente adjunto del Grupo de Recuperación de la COVID-19, Steve Baker o la titular de Interior, Priti Patel, entre otros, aunque no se han pronunciado todavía al respecto.