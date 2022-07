Boris Johnson, de líder carismático a lastre político

Lo ha dicho la mañana de este jueves un historiador británico en BBC Radio4: "Nunca en 300 años de primeros ministros ha habido un espectáculo como este". El espectáculo al que se refiere es la resistencia de Boris Johnson a dimitir durante dos días mientras se sucedían las renuncias en su Gobierno en todos los niveles (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios de Estados, asesores…), hasta superar el medio centenar, y las peticiones de pesos pesados de su partido exigiéndole que dejara el cargo.

El desguace del Gobierno de Johnson se ha podido seguir en vivo y en directo. Críticos del propio partido, algunos durísimos, han hablado en los medios de comunicación y han publicado sus cartas de dimisión o petición de renuncia en la red social Twitter.

Los programas en directo, de hecho, se han interrumpido cada dos por tres con nuevas dimisiones. Hasta el punto de que a media mañana el británico era ya un primer ministro con un Ejecutivo menguado, que solo podía trabajar a medio gas. “Un gobierno sin Secretarios de Estado no funciona” ha sentenciado entonces un veterano conservador horas antes de la abdicación.

Pero Johnson no ha sido siempre tan impopular. Es más, el mandatario británico consiguió en 2019 una mayoría absoluta histórica gracias a votantes tradicionalmente de izquierdas.

La ambición de poder y no la convicción fue también lo que decidió en el último momento el bando de Boris Johnson en ese referéndum. Escribió dos artículos, uno a favor de seguir en la UE y otro a favor de salir. Y, a última hora, mandó a publicar el último porque pensó que así debilitaría el liderazgo de Cameron y le allanaría el camino al 10 de Downing Street. Le llevó unos tres años, pero la jugada le salió bien. Hasta hoy. Se acabó. Vete.

Este jueves ha terminado una década de culebrón entre el ex primer ministro David Cameron y Boris Johnson que arrancó hace muchos años, tal vez en Oxford. O en Eaton. Los centros de estudio más renombrados y privilegiados de Inglaterra y del Reino Unido, junto con Cambridge, donde estudiaron Cameron y Johnson. En su juventud, cuentan, comenzó una rivalidad entre ambos dentro del Partido Conservador y en su ambición de ser su líder y convertirse un día en primer ministro. Un culebrón salpicado de complots y traiciones dignos de Shakespeare.

De un líder conseguidor de votos a un lastre para su partido

¿Cuándo pasó Boris Johnson de ser un líder conseguidor de votos a un lastre para el Partido Conservador? ¿Acaso no era de dominio público la manera de actuar de Johnson desde que era estudiante, su desprecio a las reglas y su relación “algo ambigua con la verdad”, como me dijo un diplomático británico en una ocasión? “Por el interés te quiero” es aplicable aquí. Y es fundamental recordar el sistema electoral británico.

Los diputados no salen de una lista de partido, sino que cada candidato se presenta por un distrito y son elecciones a una sola vuelta. Gana el escaño el candidato que queda el primero. Punto. En ese sistema el diputado (MP, miembro del parlamento) debe acudir periódicamente a su circunscripción, su constituency, y atender a sus potenciales votantes. Tiene que tener contacto con los electores. Es decir, su escaño, su reelección, no depende de que lo incluyan en una lista electoral, sino de que sus “vecinos” le den su voto.

Desde que estalló el Partygate ha sido evidente de manera lacerante esa convicción de Boris Johnson de que las reglas, incluso las que dicta su Gobierno, son para los demás, para la plebe, una expresión favorita suya, y no para él. La trascendencia histórica de esas juergas en Downing Street mientras el resto del país estaba confinado será nulo comparado con la salida del Reino Unido de la UE, pero es uno de esos errores que llegan a las vísceras de los ciudadanos y se pagan caros. Un error, una ofensa, que la ciudadanía no perdona. Mucho menos cuando el primer ministro elude reconocer los hechos repetidamente, hasta que no le queda más remedio por la cantidad de pruebas y testimonios que se hacen públicos.

Y luego, lo penúltimo, ha sido su negligencia con el acoso sexual, y la misma resistencia a reconocer los hechos. Como consecuencia de ello, lo que ha llegado de manera creciente a los diputados y miembros del Partido Conservador en sus visitas a sus distritos han sido quejas e improperios, y se han disparado las alarmas: peligra nuestra reelección y la mayoría parlamentaria del partido. Boris tiene que irse.