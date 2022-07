20 anos do Parque Nacional das Illas Atlánticas: a Xunta mellorará a biodiversidade e as infraestruturas e servizos

“Xa o ves a simple vista, é precioso e está superben conservado”, “tranquilidade”, “superbonita”.

Son as impresións dos visitantes da illa de Ons, a barreira natural que protexe a Ría de Pontevedra e que dende 2002 forma parte das illas Atlánticas, o único parque nacional de Galicia.

Grupo selecto

Pertencer a es selecto grupo do que só forman parte outros 15 espazos do territorio español, implicou máis protección para os ecosistemas e máis control para os usos do parque.

Para evitar episodios de saturación como os que se produciron hai anos, o parque ten establecida unha cota diaria de visitantes de 1.800 en Cíes, 1.250 aquí en Ons e 250 nas illas de Sálvora e Cortegada.

“Temos un parque nacional, a xente vén de fóra a velo, eu por exemplo, non son de aquí da zona... E hai que coidalo se queremos seguir manténdoo", di outro dos visitantes.

O ano pasado, aínda en plena pandemia, visitaron o parque case 460.000 persoas.

“Ata finais de maio ou xuño as illas estiveron pechadas por todas as limitacións que houbo. Agora levamos eses meses de vantaxe respecto a outros anos”, apunta Ana Vilas, guía no Parque Nacional.