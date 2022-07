Ucrania felicita a Estados Unidos el 4 de julio por el día de la independencia, un concepto "sagrado" para ambas naciones y agradece la ayuda militar estadounidense, según refleja un mensaje en Twitter de su máximo representante diplomático, el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba.

“Best 4th of July greetings from Ukraine to our American friends. Independence is sacred for both our great nations. I am deeply grateful to the U.S. and @SecBlinken for proving it with deeds and standing #UnitedWithUkraine, including with the recent new package of military aid.“