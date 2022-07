Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 3 de julio: Ucrania anuncia la retirada de sus fuerzas de Lisichansk

20:27

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido al jefe de Estado bielorruso, Alexandr Lukashenko, de que no arrastre a su pueblo a la guerra. "No debe arrastrar a Bielorrusia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a la violación de todos los tratados internacionales, del derecho internacional en su conjunto", ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, citado por la agencia Ukrinform. Por otra parte, ha dicho que no es un secreto para nadie el lanzamiento de misiles rusos contra Ucrania desde territorio bielorruso.