Artistas de Carabanchel apuestan por abrir las galerías: "Quiero que el público vea que me mancho al trabajar"

En menos de diez años, Carabanchel ha pasado de ser un barrio industrial a uno de los actuales epicentros de creación artística. Este distrito madrileño se ha convertido en el refugio de más de 130 artistas repartidos en unos 40 estudios, una tendencia que ha ido aumentando hasta hoy.

Muchos se encuentran en el Polígono ISO, un antiguo núcleo donde antes había imprentas, talleres y manufacturas textiles, espacios ahora convertidos en talleres artísticos. Los más populares son Nave Oporto y Mala Fama Estudios, aunque hay más creadores en pisos bajos y otros antiguos locales de las calles cercanas al metro Oporto.

Visitamos el estudio Naranja Azul y, después de subir en un montacargas, entramos en un taller donde trabajan siete mujeres de diferentes disciplinas, desde la creación textil hasta la performance. Nos reciben cinco de ellas y alrededor de una mesa, entre el aroma del incienso y el café, surge una conversación: ¿Por qué se establecieron en Carabanchel? ¿Cuál es la esencia y necesidad del arte? ¿Cómo ve el público a los creadores?

No obstante, también consideran que están "salvando" estos espacios. "El hecho de que estemos aquí protege que estos espacios caigan en la especulación inmobiliaria", explica Irma Álvarez-Laviada en Metrópolis. Sin embargo, la gentrificación que parecía verse solo en el centro de Madrid se está "contagiando" a este barrio, como indica Iria, donde hay cada vez más pisos turísticos que inflan el precio medio de los alquileres. Esto está provocando una nueva diáspora de artistas a otros lugares más asequibles, como Getafe , Tetuán y Valdeacederas .

Es el caso de las creadoras de Naranja Azul, que aseguran que la realidad en Carabanchel es distinta a la de años atrás y pagar las facturas se ha convertido en una lucha porque muchos locales necesitan reformas integrales que deben pagar los artistas . Nos cuentan que “el Ayuntamiento de Madrid no hace nada” y piden ayuda económica pública para adecuar estos espacios, no solamente las grandes galerías, sino el resto de estudios que también forman parte del proceso creativo.

Ben Vine y Melissa Romero, dos artistas de Mala Fama, viven en el centro de Madrid, pero no pueden trabajar allí porque los locales se han convertido en pisos turísticos. Por ello, buscan talleres en otros distritos con más disponibilidad y precios más bajos. Sin embargo, otros artistas aseguran que mantener un estudio no es tan barato como parece .

Alquileres y reformas: Carabanchel ya no es tan barato

Para Lucía, el arte tiene necesariamente un componente social y crítico . Su obra es multidisciplinar y está ahora centrada en “lo no dicho” y el silencio, con un enfoque humano: “Tengo la concepción de que el arte está unido intrínsecamente a la vida”, matiza.

Por ello, apuestan por ayudar a entender qué implica ser artista. No consiste en pintar sin más, sino que tiene todo un proceso creativo y reflexivo intrínseco: “ Nuestras obras son el reflejo de una generación y un momento vital que dentro de unos años se pueden estudiar , y es necesario que nos ayuden”, señala Alba.

Las creadoras de Naranja Azul coinciden: hay muy pocos profesionales que pueden vivir del arte y muchos tienen otros trabajos, como Alba, que da clases de dibujo y pintura. Su labor en el estudio "no es un hobby, sino más bien una necesidad” a la que le gustaría dedicar todo su tiempo. Su profesión se torna así en un impulso casi natural en el que, como relata, “ de repente, ves una luz por la calle y tienes la necesidad de apuntar y comenzar un proyecto ”.

El arte "no es un hobby, sino más bien una necesidad"

Abrir las galerías, "acercar el arte a la gente" y que vean cómo el artista se mancha

La comunicación es, por tanto, un elemento clave... y fructífero. Aseguran que el público tiene interés por conocer los procesos creativos, y no solo la obra final. Por ello, estas artistas apuestan por abrir las galerías y revelar el proceso de trabajo del artista.

“Cuando tú cuentas todo lo que hay detrás de una obra, a la gente, por lo general, le gusta todavía más”, señala Iria. Se trata de culminar el significado total de la obra: mostrar ese proceso de creación y que el público vea al artista con las manos manchadas. Alejandra, como comisaria, considera que algo muy importante es “acercar y bajar el arte” a la gente, “democratizarlo” y que no lo vean como algo elitista. “Quiero que el público vea que me mancho al trabajar, que esto es tangible”, nos cuenta. En esta línea, Iria apuesta por abrir las galerías para que no se quede entre los mismos coleccionistas de siempre.

Por tanto, a pesar de que es importante monetizar su profesión para poder vivir de ella, coinciden en que el arte tiene un sentido más amplio: “Una obra no funciona solamente cuando se vende, sino cuando formula una pregunta”, indica Romina.

Esta fórmula les ha funcionado en jornadas de puertas abiertas donde han expuesto sus piezas y las han vendido al público. “A lo mejor no te compran, tampoco tiene que ser vender constantemente, simplemente puede contárselo a más gente”, aseguran.