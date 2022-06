A CE pecha 94 zonas á pesca de fondo para protexer ecosistemas vulnerables

Confírmase o peche de 94 zonas á pesca de fondo para protexer ecosistemas vulnerables. A Comisión Europea decidiu adoptar unha medida que o sector considera moi prexudicial.

Tardará uns meses en facerse efectiva, tempo que os armadores aproveitarán para argumentar, como aseguran algúns expertos, que artes de fondo como o palangre, poden ser compatible coa protección de corais e esponxas.

Os armadores critican que non foran consultados nin convenientemente analizadas as consecuencias socioeconómicas da medida que consideran moi prexudiciais.

A recomendación era pechar só o arrastre

A prohibición afecta á boa parte dos barcos de bandeira española que faenan no Gran Sol, aos de litoral, aos pincheiros ou volanteiros. Segundo un dos expertos do ICES que participou no estudo sobre protección de augas atlánticas, a recomendación ía dirixida a vetar o arrastre, non outras artes.

“Non é descartable que certo nivel de esforzo con palangre poida ser compatible cun bo estado ambiental dos ecosistemas mariños“

José M. García Irusta é investigador do Instituto Español de Oceanografía: “Hai numerosas evidencias científicas que demostran que as artes de arrastre teñen un impacto negativo nos ecosistemas mariños vulnerables, pero o impacto de outras artes de fondo como pode ser o palangre non está tan claro. De feito, non é descartable que certo nivel de esforzo con palangre poida ser compatible cun bo estado ambiental dos ecosistemas mariños vulnerables”.

A Comisión dá dous meses de prazo a Reino Unido para que avalíe a proposta. Os armadores calculan que así o peche podería entrar en vigor o próximo ano e agardan que se revise anualmente como os TAC e as cotas.