Parapente: un deporte todavía masculino, pero en el que entran cada vez más mujeres

El volar ha sido una de las grandes obsesiones del ser humano a lo largo de la historia. Hoy está al alcance de la mayoría y para muchos se ha convertido en una pasión. Las profesionales del parapente llegan a describir su experiencia en los cielos como algo mágico, "Ver paisajes, pasar ríos, valles, montañas, volar con los pájaros...", Maite Moreno lleva más de 30 años pilotando y aún se le iluminan los ojos cuando le preguntas qué se siente.

Para Paula Fernández su primer contacto con el parapente fue algo terapéutico. Ella es natural de Algodonales, en Cádiz, y desde pequeña se crio viendo buitres leonados y preguntándose cómo sería eso de tener alas. En su etapa adulta obtener la respuesta, "es libertad absoluta", Su entrega al parapentismo es incondicional, aunque no siempre haya sido un camino de rosas.

La discriminación ha formado parte del recorrido de algunas de ellas. Meryl Delferrier logró clasificarse para el mundial de parapente con 18 años, y solo tres más tarde, en 2019, se convirtió en la campeona del mundo. Sus logros no la libraron de escuchar comentarios que minusvaloraban su mérito por ganar en la categoría de mujeres ya que eran muy pocas las participantes: "Me llegaron incluso a preguntar si estaba contenta de haber llegado tan lejos por ser la novia de una persona. […] Cuando eres chica es difícil hacerse hueco ".

El entrenamiento y la constancia son fundamentales para, no solo desarrollar, sino conseguir mantener las habilidades y la soltura necesarias para competir. La maternidad no lo permite. El embarazo fuerza a muchas mujeres a abandonar este deporte por su propio bienestar y el del bebé. Pero también durante los primeros años de vida del recién nacido es habitual renunciar a esta actividad deportiva. "Me gustaba llegar a un límite. Pero cuando fui madre tenía que estar un poquito por debajo de mi límite. No voy a arriesgar teniendo a mi niño", explica Emiko Morota.

Aún no se aterriza

Más allá de todas estas dificultades, ninguna de ellas valora el rendirse. Paula está decidida a lanzarse pronto en el mundo de la competición. Y Meryl se ha propuesto demostrar a todos que se equivocan: las mujeres no ganan porque sea más fácil, ganan porque pueden hacerlo: "Tengo esa aspiración que me va a empujar. No es por la fama. Quiero poder decir que he ganado en general y no solo entre las mujeres. Es mi gran deseo". Afirma que no va a parar hasta quedar primera en la clasificación del mundial en ambas categorías.

Emiko siempre se ha mostrado decidida a no abandonar este deporte y, ahora, con sus hijos siendo ya mayores, tiene más fuerzas que nunca, "puedo seguir ahora lo que yo quería hacer antes. Ya no voy a parar". La trayectoria de estas mujeres, a veces de décadas, ha contribuido a romper estereotipos en este deporte y a abrir el camino a las próximas generaciones femeninas del parapente. Si ellas han podido, dicen, el resto también.