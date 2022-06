El Tribunal Supremo ha anulado por falta de motivación suficiente a sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al expreso de ETA José Antonio López Ruiz, alias "Kubati", y al arrepentido José Miguel Latasa Guetaria, alias "Fermín", por el atentado que costó la vida a dos guardias civiles el 26 de julio de 1986 en Aretxabaleta (Guipúzcoa).

La Sala Penal del Supremo estima el recurso del familiar de uno de los guardias fallecidos, como acusación particular, y ordena a la Audiencia Nacional que los mismos magistrados dicten una nueva sentencia que sea respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que quedó vulnerado por la falta de una explicación suficiente de las absoluciones.

El recurso de la familia considera ilógico el argumento de la Audiencia cuando descarta que los acusados pudieran intervenir en dos atentados cometidos en un plazo breve de tiempo en Ordizia y en Aretxabaleta, separadas por 42 kilómetros. Kubati y Fermín si fueron condenados por el atentado contra la casa cuartel de Ordizia en el que dos agentes resultaron heridos.

Los dos atentados se cometieron mediante artefactos explosivos dotados de temporizadores entre las 22:30 horas del 25 de julio de 1986 y las tres de la madrugada del día siguiente 26 de julio. El recurrente destaca que el hecho de cometerse un atentado en Ordizia, accionándose con temporizador, no excluye automáticamente, como hace la Audiencia, la participación en el atentado de Aretxabaleta, en el que se emplearon también temporizadores.

Cree que hay indicios que acreditan la participación de los etarras

El Supremo destaca que es significativo que se encontraron en el tubo utilizado en el atentado de Aretxabaleta, dos huellas del dedo medio izquierdo de Latasa y una del dedo índice izquierdo de López Ruiz, “lo que es indudablemente un indicio que acredita la participación de Latasa y López Ruiz en la colocación o transporte de los tubos lanzadores apostados en un árbol y colocados de forma rudimentaria”.

"La cuestión es que la Sala sentenciadora de instancia no razona por qué tal indicio, de indudable intensidad acreditativa, en orden a la participación criminal de los acusados, no sirve para llegar a tal finalidad, aspecto este en donde la sentencia recurrida no realiza un recorrido argumental que pueda ser tomado como razonable", señala el Supremo.

Añade la sentencia que la Audiencia dice que es "poco probable" que los dos acusados participasen en el atentado de Ordizia y a continuación en el de Aretxabaleta, pero que no explica el por qué, limitándose a señalar que no se han logrado acreditar determinados extremos, "pero tampoco justifica tal aserto, se limita a su afirmación, y ello «a pesar de las pericias expuestas»".