La bacteria fue encontrada por el profesor de biología marina de la Universidad de las Antillas de Guadalupe, Olivier Gros, en 2009. "Eran como unos filamentos blancos unidos a algo en el sedimento, como una hoja", ha recordado en una rueda de prensa virtual.

Gros estaba buscando simbiontes oxidantes del azufre en sedimentos de manglares no muy lejos de su laboratorio cuando la halló por primera vez. No fue hasta años más tarde cuando los análisis revelaron que se trataba de un procariota que oxida el azufre, es decir, que era una bacteria y no una eucariota (las de los animales, plantas y hongos).

"Pensé que eran eucariotas, no creía que fueran bacterias porque eran muy grandes y parecían tener muchos filamentos", ha reconocido la profesora y coautora del estudio, Silvina González-Rizzo, quien realizó la secuenciación del gen 16S rRNA para identificarla y clasificarla. Cuando comprendió que se trataba de una bacteria perteneciente al género Thiomargarita la llamó Thiomargarita magnifica por el significado de esta segunda palabra en latín, que puede traducirse como "grande".

