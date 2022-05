Un virus podría ser la solución, y no la causa, de la próxima pandemia. El nuevo y microscópico aliado de la humanidad recibe el nombre de bacteriófago, alias “fago”. Y en ese sufijo de origen griego está la clave: este virus con aspecto de robot se “come” a las bacterias.

El objetivo de la comunidad científica ahora es ser capaz de dirigirlo y usarlo como “herramienta biomédica” frente a la resistencia de las bacterias a los antibióticos, un problema creciente que ha causado la muerte de más de 1,2 millones de personas en el mundo solo en 2019.

“Los fagos son virus de bacterias. Reconocen específicamente y las infectan”, explica Pilar Domingo-Calap, investigadora del Instituto de Biología de Sistemas Integrados, de la Universitat de València y el CSIC. Los fagos "líticos", no "virulentos", son los capaces de “lisar” las células procariotas, esto es, romperlas. En definitiva, pueden matar a las llamadas “superbacterias” para las que los antibióticos que conocemos no funcionan.

Se han dado ya algunos casos de éxito al tratar infecciones con “cócteles de fagos” (el último, esta semana), pero todavía queda camino por delante. Sobre todo, dado que se necesitan virus específicos para cada cepa bacteriana.

“Cada vez hay más estudios y más conocimiento sobre la aplicación de la terapia fágica y lo que podría significar en sinergia con los antibióticos”, asegura María del Mar Tomás, investigadora del Grupo de Microbiología del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). “Podemos tener éxito y salvar vidas”.

Más de 100 años de investigación y queda camino por delante

En España, la terapia de fagos solo se usa de forma compasiva, esto es, cuando no quedan más alternativas para el paciente. Las agencias del medicamento no han autorizado ningún preparado, porque “los ensayos clínicos, de momento, no se han hecho a gran escala”, repara Ramos Vivas. No cree que esta sea una solución a medio o corto plazo, aunque augura “buenos resultados” en el futuro.

“Ramos Vivas: “Nos falta mucho por conocer"“

“Nos falta mucho por conocer de la biología de los fagos cuando entran en el cuerpo humano”, lamenta, quien sigue considerando al antibiótico como la “molécula perfecta” contra las infecciones sistémicas. Porque todavía muchas veces no se encuentra el fago correcto para matar a la bacteria específica. O no se consigue que llegue hasta ella...

Domingo-Calap es más optimista y recuerda que los fagos se conocen desde hace más de 100 años y se han usado en Europa del Este desde la Segunda Guerra Mundial por los problemas de acceso a antibióticos. Además, estos virus ya forman parte del cuerpo humano y solo acaban con las bacterias específicas, a diferencia del antibiótico, que actúa sobre todas las que encuentra.

Además, sus usos no se limitarían a curar infecciones, según la investigadora, que subraya su utilidad para identificar bacterias y, sobre todo, para prevenir enfermedades. ¿Y si sirvieran para limpiar catéteres y respiradores de UCI, donde muchas veces se adhieren las bacterias y causan brotes hospitalarios? En dentífricos para prevenir caries, para tomar antes de viajar a países con enfermedades endémicas… “Son solo ejemplos”, apostilla.

Por su parte, María del Mar Tomás destaca los “controles de calidad en laboratorio” que se hacen para evitar reacciones adversas. “Los fagos que se administren tienen que estar secuenciados genéticamente para conocer todas las proteínas que forman parte”, reivindica.

En su opinión, es necesario impulsar esta “medicina personalizada” con más investigación, apoyo institucional y equipos multidisciplinares: “Cada vez recibo más contactos que requieren este tipo de tratamientos, están desesperados”.