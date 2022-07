Juan Bravo: "La gente está tranquila porque sabe que Juanma va a intentar hacer todo lo posible para gobernar"

La Crónica de Andalucía ha iniciado una serie de entrevistas con los principales partidos que concurren a las elecciones del 19 de junio. En dicho espacio, Radio Nacional de España, como medio público, está obligado a guardar la proporcionalidad de tiempos que exige la Junta Electoral de Andalucía. El jueves nueve de junio, estuvo con ellos el candidato del Partido Popular por la provincia de Jaén, Juan Bravo.

Estando en el ecuador de la campaña electoral, el balance he hace de la intensa campaña es que aún quedaba la parte fundamental: “trasladar a las familias andaluzas lo que hemos hecho y, yo creo que lo que más les importa, lo que tenemos de proyecto para seguir haciendo”.

El valor de las encuestas y los pactos

Aunque los resultados de las encuestas sean favorables para el Partido Popular, Juanma Moreno ha verbalizado varias veces que no se pueden confiar. “El que quiera que Juanma Moreno sea presidente tiene que ir a votar y tiene que mostrar su apoyo”, anima Juan Bravo. “Hasta que no se cierren las urnas, que es el momento real, no sabremos realmente cuales son los resultados”. Por todo eso, hacen llamamiento a ser lo más cautos posibles y a seguir trabajando durante la campaña “escuchando y, sobre todo, intentando aprender de todo lo que nos planteen para trasladarlo al proyecto, que debe continuar”.

El Partido Popular ya ha comunicado que se abren a pactos puntuales con todos los partidos. Según las últimas encuestas, el Partido Popular necesitaría, al menos, la abstención de VOX, aunque ellos mismos han comunicado que no lo harán.

Juan Bravo considera que el que está más cerca de “conseguir apoyo para tener esa mayoría tranquila, sosegada y de acuerdo” el 20 de junio es su partido político.

“Es capaz de llegar a acuerdos por la derecha y por la izquierda“

Si no fuera así, también reflexiona que es “el único que ha demostrado hasta la fecha que es capaz de llegar a acuerdos por la derecha y por la izquierda y así se ha hecho”. Pone como ejemplos los presupuestos, “donde se han admitido enmiendas de todas las formaciones políticas”.

Si los números de parlamentarios no dan para que gobiernen en solitario, el Partido Popular no es claro a si pactaría con VOX para que entraran dentro de su gobierno. “Creo que la gente está tranquila porque sabe que Juanma va a intentar hacer todo lo posible para gobernar y, si necesitase de apoyos, va a ser capaz de llegar a apoyos porque lo ha hecho hasta ahora”, afirma el candidato del Partido Popular por la provincia de Jaén.

“Lo que se ha trabajado en este gobierno ha sido también lógicamente con la participación de ciudadanos“

El deseo de Juan Marín de repetir el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular, puede verse entorpecido, ya que las encuestas no son tan favorables para ellos. Los datos dicen que, como mucho, conseguirían tres escaños. Aun así, el candidato naranja a la presidencia ofrece el acuerdo tenga Ciudadanos los escaños que tengan. Juan Bravo insiste en que hay que esperar al resultado real. Además, añade: “Sería tremendamente injusto por nuestra parte no reconocer que lo que se ha trabajado en este gobierno ha sido también lógicamente con la participación de ciudadanos”.