Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Zelenski visita a las tropas en Zaporiyia: "Gracias por vuestro trabajo"

La guerra en Ucrania cumple este lunes 103 días. En Kiev se han registrado fuertes explosiones tras varias semanas de calma. Mientras, las fuerzas ucranianas aseguran que han recuperado parte de Severodonetsk, aunque Moscú todavía controlaría aproximadamente la mitad de la ciudad, punto clave en la ofensiva en el Donbás.

Putin ha advertido de que Rusia atacará nuevos objetivos si Ucrania recibe armas de largo alcance. El líder ruso lanza la amenaza tras el anuncio de EE.UU. de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania.

04:06: El ejército ucraniano asegura que está haciendo más que defenderse y que está recuperando terreno en Severodonetsk. Ucrania afirmó el domingo que había recuperado la "mitad" de Severodonetsk y que había logrado avances en esta ciudad clave de Donbás que se encuentra bajo el intenso fuego de las fuerzas rusas. Minetras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajaba al frente de esta región para apoyar a sus soldados.

“La mitad de la ciudad está bajo el control de nuestros defensores”, ha asegurado el gobernador de la región de Lugansk, Sergei Gaïdaï, en una entrevista difundida en las redes sociales, precisando que están "avanzando". (AFP).

03:12: Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran que en el sur "el enemigo intenta mejorar su posición sin éxito". Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este domingo que en el sur del país "el enemigo intenta mejorar su posición sin éxito" y que han destruido a "59 invasores, un tanque y un obús" de las tropas rusas.

Por otro lado, han informado de que en la región de Mikolaiv, las tropas rusas "siguen bombardeando asentamientos a lo largo de la línea de contacto y en la retaguardia de sus unidades, tratando de crear la ilusión de su dominio en la máxima parte posible de la región", esgrime el comunicado.

02:02: Los países vecinos de Serbia vetan el paso de Lavrov e impiden su visita a Belgrado. Las autoridades de Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro han rechazado autorizar el sobrevuelo del avión que trasladaba al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a Serbia, donde tenía previsto realizar una visita oficial.

Lavrov tenía previsto visitar Serbia los días 6 y 7 der junio, pero el presidente serbio, Aleksandar Vucic, reconocía que "la situación se está complicando". Este mismo domingo ha sido la primera ministra serbia, Ana Brnabic, la que ha reconocido la problemática.

01:23: Reino Unido enviará lanzacohetes M270 a Ucrania. Suministrará a Ucrania sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple que pueden alcanzar objetivos de hasta 80 km (50 millas) de distancia.

El secretario de Defensa, Ben Wallace, ha señalado que el apoyo de Reino Unido a Ucrania cambiaría a medida que evolucionen las tácticas de Rusia.

00:50: El mapa de la guerra: Nuevos bombardeos en Kiev mientras sigue la batalla por Severodonetsk. La ciudad de Kiev ha sufrido nuevas explosiones este domingo. Según ha informado el alcalde, Vitali Klitschlo, los ataques han afectado a los barrios Danrnyza y Dnpro, en el oeste, pero no se han registrado víctimas mortales. La localidad de Browary, a las afueras de la capital, también se ha visto afectada por bombardeos. Rusia ha confirmado el lanzamiento de misiles de largo alcance en la ciudad y asegura que ha destruido tanques y otros vehículos blindados que habían sido suministrados por países de Europa del este a Ucrania.

Mapa de la decimoquinta semana de la guerra en Ucrania. DISEÑO RTVE / FOTO:EFE

00:43: La guerra en Ucrania ha obligado a 4,7 millones de refugiados a salir del país y buscar protección en otros estados europeos, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De todos ellos, casi 3 millones cuentan ya con protección temporal o un estatus similar en los lugares de acogida. Además, hay otros 8 millones de desplazados internos, personas que han abandonado sus hogares y que ahora viven en otros puntos de Ucrania, según la última estimación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

00:28: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que este domingo ha visitado a las tropas de primera línea en Zaporiyia, ha informado que también ha estado en dos ciudades cerca del frente en el este de Ucrania: Lysychansk en la región de Lugansk y Soledar en la de Donetsk.

00:07: Putin advierte de que Rusia atacará nuevos objetivos si Ucrania recibe armas de largo alcance. "Si llegan a suministrarlos -misiles de largo alcance-, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas, que no nos faltan, para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado", ha señalado Putin en una entrevista con el Primer Canal de la televisión pública rusa, en la que no ha especificado cuáles serían esos objetivos.

El presidente ruso, Vladímir Putin Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

00:05: "Quiero agradecerles por su gran trabajo, por su servicio, por protegernos a todos, a nuestro Estado", ha dicho el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a las tropas durante su visita a Zaporiyia. Además, ha guardado un minuto de silencio por los soldados caídos.

