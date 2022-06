“Una unidad global sin precedente frente a Rusia.” Así celebró el presidente de Estados Unidos el amplio respaldo en la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución condenando la invasión rusa de Ucrania. 141 países de los 193 que forman la organización votaron a favor del texto. Fue el 2 de marzo. Una semana antes había empezado la guerra en el este de Europa. Ya han transcurrido más de tres meses y la “unidad global” que alababa Joe Biden se ha limitado a una condena simbólica. A pesar de la insistencia de Washington y de las capitales europeas, los países que han adoptado sanciones económicas contra Rusia se cuentan con los dedos de una mano: Corea del Sur, Japón, Australia y Singapur. Todos aliados tradicionales de Occidente, que se ha quedado solo en la contienda.

“La guerra en Ucrania es una guerra europea”, afirma Thomas Daniel, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia. “El sentimiento más extendido en los países del sureste asiático es que se trata de un conflicto de Europa que no tiene que ver con ellos”. Algo parecido ocurre en América Latina. “La guerra se ve como un problema de Europa”, reconoce Érika Rodríguez, coordinadora de la Fundación Alternativas para América Latina. “Hasta el momento, la crisis ucraniana no afecta directamente al continente, por lo que se percibe como una cuestión ajena”.

En África, el planteamiento es algo distinto. Más expuestos a las consecuencias del conflicto, especialmente a nivel alimentario, dado que Ucrania es uno de los principales productores de cereales del mundo, los países africanos siguen de cerca lo que está ocurriendo en el este de Europa. “Empezamos a darnos cuenta ahora de la importancia del conflicto para África, sobre todo en materia económica pero también en términos políticos y de seguridad”, explica Gilles Yabi, fundador del think tank Wathi, con sede en Dakar, Senegal: “Hay una preocupación por todos los cambios que supone, especialmente por el aumento de los precios”.

Esta inquietud no ha llevado los gobiernos africanos a respaldar el apoyo occidental a Ucrania. 18 estados del continente se abstuvieron en la ONU el 2 de marzo. Entre ellos, aliados de Moscú, históricos como Argelia o más recientes como Malí y República Centroafricana, pero también países como Sudáfrica y Senegal. Otros decidieron directamente no participar a la votación. Fue el caso de Marruecos, Camerún y Etiopia. “Hay matices, diferencias entre los países y sus políticas exteriores, pero la percepción que domina en África es que existe una doble vara de medir en Occidente: conflictos que consideran justos y otros que no. Se tiende a desconfiar cuanto los países occidentales intentan imponer su voluntad al resto del mundo”, analiza Yabi.

En este nuevo escenario, puede que Rusia no tenga tantos argumentos económicos como China, Estados Unidos o la Unión Europea, pero los analistas coinciden en que Moscú ha sabido jugar sus cartas. En el continente africano, recuerda Gilles Yabi , su influencia militar y diplomática ha ido creciendo en los últimos años . "En el sureste asiático, algunos países tienen alianzas con Estados Unidos, otros con China”, dice Lina Alexandra, del Centro de Estudios internacionales y estratégicos de Yakarta, en Indonesia. "Son los actores principales, pero Rusia es lo suficientemente importante como para no romper relaciones con ella”. En América Latina, los rusos “tienen una implantación a nivel político y diplomático, han abierto muchas embajadas, y son muy presentes en el ámbito mediático, con RT”, analiza Érika Rodríguez.

Los países africanos también han diversificado sus relaciones. “En la última década, han creado importantes lazos comerciales con China y otros actores no occidentales”, apunta Gilles Yabi. La guerra en Ucrania demuestra, para el analista senegalés, que los equilibrios diplomáticos y económicos han evolucionado. “La voluntad de emanciparse no es nueva, pero el mundo ha cambiado, la dominación occidental en el establecimiento de las reglas y en las organizaciones internacionales, está cambiando".

¿El resurgir del Movimiento de los Países No Alineados?

Para los países del Sur, la voluntad de no elegir un bando en la guerra en Ucrania no equivale a respaldar la invasión rusa. “La inmensa mayoría, en nuestra región, ha condenado la agresión y el ataque a la soberanía y la integridad territorial ucranianas, pero frente a las tensiones entre grandes potencias, los estados apuestan por la neutralidad”, subraya Thomas Daniel. En América Latina también, la condena al ataque de Moscú ha sido casi unánime, pero eso no quiere decir que los gobiernos de la región abracen los planteamientos occidentales. Al contrario, “aspiran a tener más autonomía y no quieren alinearse con los marcos que plantean Estados Unidos y Occidente”, explica Érika Rodríguez.

¿Puede, en el contexto de la guerra que enfrenta Rusia y Occidente, reactivarse el Movimiento de los Países No Alineados que nació en los años 50, en los primeros años de la Guerra Fría? Entonces, países asiáticos y africanos rechazaron tomar partido entre los dos grandes bloques. “Varios líderes africanos y la Unión Africana lo han mencionado de forma explícita”, asegura Gilles Yabi, que matiza: “el Movimiento de los No Alineados es ahora ante todo un símbolo que evocan países que quieren tener el derecho de no posicionarse por uno u otro".

“Si se alarga el conflicto será cada vez más difícil para los gobiernos de mantener su neutralidad y de no posicionarse“

En Indonesia, dónde la Conferencia de Bandung, en 1955, puso los cementos del Movimiento de los No-alineados, Lina Alexandra también se muestra cauta. “El mundo actual es multipolar, hay nuevos actores, hay intereses regionales, no es la misma configuración que durante la Guerra Fría”, puntualiza la investigadora que cree que simplemente, los países del Sur no quieren tener que elegir un bando”. Thomas Daniel, del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia, cree sin embargo que esta posición pragmática no será fácil de mantener en el tiempo: “Si se alarga el conflicto, con lo que puede suponer de atrocidades y de impactos sobre la economía, será cada vez más difícil para los gobiernos de mantener su neutralidad y de no posicionarse”.